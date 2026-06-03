未待巡迴說明會暖身 SpaceX傳開出IPO目標價每股135美元

路透引述知情人士報導，SpaceX計劃以每股135美元的目標價，發行5億5,560萬股，在首次公開發行股票（IPO）籌資750億美元。

路透周二已報導，這家火箭和衛星通訊公司希望以1.75兆美元的估值，至少籌資750億美元。

大型IPO沉寂多年後，SpaceX 和人工智慧（AI）新創公司OpenAI 和 Anthropic 的上市計畫備受矚目，SpaceX 廣被視為近日最具關鍵影響力的 IPO 案指標。

路透指出，在IPO這個階段設定特定目標價極為罕見。一般計劃上市的公司，通常要先訂出一個定價區間，再展開一系列投資人說明會（roadshow）。SpaceX的投資人說明會將於周四展開，正式定價通常要到掛牌前一天才會確定。

這場投資人說明會預料將成為近年最受矚目的IPO行銷活動。投資銀行正致力為規模破紀錄的750億美元認購造勢，而潛在投資人也將有機會和SpaceX 高層會面。