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Anthropic衝刺IPO！擴大開放Mythos資安模型 再增150家合作夥伴

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Anthropic宣布擴大開放Mythos資安模型，新增150家來自電力、醫療與通訊等領域的合作夥伴參與Project Glasswing計畫。路透
Anthropic宣布擴大開放Mythos資安模型，新增150家來自電力、醫療與通訊等領域的合作夥伴參與Project Glasswing計畫。路透

人工智慧新創Anthropic周二宣布，將讓超過15個國家的150家新合作夥伴取用其強大的Mythos人工智慧模型。該模型以擅長找出軟體漏洞著稱。

新一波加入Anthropic資安合作計畫「Project Glasswing」的企業，來自電力、水務、醫療保健、通訊及硬體等先前參與較少的產業。新合作夥伴仍須符合特定安全要求後，才能取得模型使用權限。

Anthropic表示，「此次擴張是邁向長期目標的下一步：讓AI提升所有軟體的安全，也協助產業因應AI可能改寫諸多資安基本假設」。

Anthropic近期正加速擴張布局。該公司前一天才宣布將開始向歐盟提供Mythos服務，周一也已秘密向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請，進度領先競爭對手OpenAI。

今年4月，由於外界擔憂Mythos強大的資安能力可能遭濫用，Anthropic先向50家合作夥伴開放初步測試。部分專家警告，駭客也可能利用Mythos更快發掘軟體漏洞。

Anthropic表示，自Project Glasswing推出以來，合作夥伴已發現超過1萬個高風險或關鍵等級安全漏洞。

Project Glasswing的主要合作夥伴包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、CrowdStrike及Palo Alto Networks等企業。

人工智慧 資安 IPO

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