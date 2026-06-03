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博通出面擔保Anthropic晶片籌資最大塊250億美元 殖利率被壓低到5.75%
彭博引述知情人士報導，博通（Broadcom）承諾為 Anthropic破紀錄的晶片籌資案規模最大的部分提供擔保，有效壓低了這部分債務的殖利率。
知情人士指出，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）和黑石集團（Blackstone）正就規模360億美元債務其中規模250億美元的最大一塊，和投資人討論約5.75%的殖利率。另一部分未獲博通擔保、風險較高的債務，利率可能落在 8% 至 9%。由於這項籌資案屬於私募性質，細節未對外公開。
儘管這筆交易規模龐大、結構罕見，目前就主要部分討論的殖利率區間，和今年以來部分資料中心的融資案不相上下，風險溢價甚至可能低於4月底一筆Google在路易斯安納州投資設施的投資級公司債。不過，由於博通這項籌資案結構特殊，難以直接比較。
這筆籌資案有助Anthropic取得由博通設計、Google參與開發的專用晶片，以因應吸引大量新投資的AI熱潮。博通以頂級信用評等為這筆交易的最大部分提供擔保，有助於讓投資人放心大筆放款給Anthropic這樣面臨激烈競爭的新創公司。
動輒數百億美元的AI債務交易，在華爾街已屢見不鮮。即使如此，Anthropic這次舉債仍堪稱私募信用業有史以來支付晶片費用規模最大的融資案。
這批晶片最終將運交Anthropic租用的資料中心。如此安排將協助這個Claude和Mythos開發商，實現大幅擴充算力的目標，以因應客戶需求激增導致現有產能逼近極限的困境。同時，這也能在 Anthropic 和 OpenAI 競逐首次公開發行股票（IPO）之際，進一步強化競爭實力。
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