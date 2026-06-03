快訊

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

美關稅退款官司還沒完！川普政府上訴 挑戰1,660億美元全面退款令

聽新聞
0:00 / 0:00

日經指數再創高！市場淡化伊朗布雷風險與美伊談判變數

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本日經225指數周三盤中創下歷史新高，顯示投資人暫時淡化中東緊張局勢、美伊談判變數及伊朗布雷風險。法新社
日本日經225指數周三盤中創下歷史新高，顯示投資人暫時淡化中東緊張局勢、美伊談判變數及伊朗布雷風險。法新社

日本日經225指數周三早盤一度上漲0.98%至67,385.42點，創歷史新高，投資人似乎暫時擱置對美伊談判不確定性的擔憂。

東證指數上漲0.93%。在其他亞太市場，澳洲S&P/ASX 200指數微揚0.32%。香港恆生指數期貨最新報25,853點，低於指數前一交易日收盤的26,038.32點。南韓股市因假日休市。

美國西德州原油6月期貨上漲1.16%，報每桶94.92美元；布蘭特原油7月期貨報每桶96美元。標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨及道瓊工業指數期貨大致持平。

儘管美國表示與伊朗的談判仍在進行，但華府與德黑蘭之間的緊張局勢持續升高。美國國務卿魯比歐周二表示，伊朗已在荷莫茲海峽「大範圍」布設水雷。一名白宮官員表示，美國國防部已摧毀大量水雷以及超過40艘布雷船隻。

日經 伊朗 亞太

延伸閱讀

美股收盤／四大指數再創高、標普500連八紅 輝達大漲逾6%帶旺AI股

油價飆漲5%後多空拉鋸 川普說一周內達協議 伊朗卻揚言封鎖「雙海峽」

AI題材領軍…美股三大指數連五日創新高 標普連九紅追平紀錄

抗議以色列攻打黎巴嫩…伊朗叫停對話 油價勁揚

相關新聞

ChatGPT用戶破10億大關！創史上最快紀錄 Claude年增640%飛速追趕

根據市場情報公司Sensor Tower的估計，OpenAI推出的AI聊天機器人ChatGPT，全球每月活躍用戶數已於今年5月突破10億大關，成為史上最快達成這項里程碑的應用程式。

未待巡迴說明會暖身 SpaceX傳開出IPO目標價每股135美元

路透引述知情人士報導，SpaceX計劃以每股135美元的目標價，發行5億5,560萬股，在首次公開發行股票（IPO）籌資750億美元。

Anthropic衝刺IPO！擴大開放Mythos資安模型 再增150家合作夥伴

人工智慧新創Anthropic周二宣布，將讓超過15個國家的150家新合作夥伴取用其強大的Mythos人工智慧模型。該模型以擅長找出軟體漏洞著稱。

博通出面擔保Anthropic晶片籌資最大塊250億美元 殖利率被壓低到5.75%

彭博引述知情人士報導，博通（Broadcom）承諾為 Anthropic破紀錄的晶片籌資案規模最大的部分提供擔保，有效壓低了這部分債務的殖利率。

日經指數再創高！市場淡化伊朗布雷風險與美伊談判變數

日本日經225指數周三早盤一度上漲0.98%至67,385.42點，創歷史新高，投資人似乎暫時擱置對美伊談判不確定性的擔憂。

馬斯克晶片廠選址曝光？關聯公司狂掃6,000英畝地

與馬斯克有關的一家空殼公司，近幾周在美國休斯敦郊外一處鄉間地區收購大片土地，顯示這位億萬富豪可能在為其計劃中的550億美元晶片廠選定廠址。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。