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日經指數再創高！市場淡化伊朗布雷風險與美伊談判變數
日本日經225指數周三早盤一度上漲0.98%至67,385.42點，創歷史新高，投資人似乎暫時擱置對美伊談判不確定性的擔憂。
東證指數上漲0.93%。在其他亞太市場，澳洲S&P/ASX 200指數微揚0.32%。香港恆生指數期貨最新報25,853點，低於指數前一交易日收盤的26,038.32點。南韓股市因假日休市。
美國西德州原油6月期貨上漲1.16%，報每桶94.92美元；布蘭特原油7月期貨報每桶96美元。標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨及道瓊工業指數期貨大致持平。
儘管美國表示與伊朗的談判仍在進行，但華府與德黑蘭之間的緊張局勢持續升高。美國國務卿魯比歐周二表示，伊朗已在荷莫茲海峽「大範圍」布設水雷。一名白宮官員表示，美國國防部已摧毀大量水雷以及超過40艘布雷船隻。
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