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法國電子元件涉中資背景 捷克身分證安全引疑慮

中央社／ 布拉格2日專電

法國電子元件供應商Linxens的產品被用於捷克國民身分證，Linxens部分股權由兩家中國投資公司持有，這兩家公司因涉及美國所關切的國家安全問題，於2024年遭美國貿易限制，相關背景引發安全疑慮。

根據英國「金融時報」（Financial Times）報導，Linxens的客戶之一是捷克國家印鈔與證券印製公司（Státní tiskárna cenin），這家公司專門製作捷克國民身分證的晶片元件。

報導指出，擁有Linxens的控股公司，是由兩家北京私募股權公司Wise Road Capital和JAC Capital領導的投資集團所成立。

這兩家公司於2024年被美國政府列入貿易限制名單，原因是美方認為它們協助中國政府收購具敏感半導體製造能力的企業，而這些能力對美國及其盟友的國防工業基礎具有重要戰略意義。

美國的限制措施同樣適用於受制裁公司持有多數股權的子公司。不過，由於Wise Road Capital與JACCapital合計持有Linxens的股份未超過50%，因此Linxens本身並未直接受到制裁。

金融時報指出，一名熟悉Linxens情況的人士表示，「該公司對國家身分文件的詳細了解本身即構成情報風險」。Linxens在製造過程可接觸晶片，因此在極小機率下仍可能存在硬體被竄改的可能性。

Linxens則強調，公司無法取得晶片的傳輸與個人化金鑰，且近期已推出可偵測晶片竄改的技術。

針對安全疑慮問題，捷克國家印鈔與證券印製公司表示，未發現任何安全風險。身分證內使用的晶片本身是由一家「值得信賴的荷蘭公司」生產，而Linxens也完全符合參與相關採購招標程序的所有法律要求。

除此之外，Linxens也向英國內政部簽約的國防公司Thales簽約製作護照。Linxens同時與法國國家印刷機構（Imprimerie Nationale）簽約，供應護照用電子晶片模組。

對此，英國內政部表示，Linxens提供內嵌片並未構成「任何安全威脅」；法國政府則未回應金融時報。

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