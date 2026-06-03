馬斯克晶片廠選址曝光？關聯公司狂掃6,000英畝地

與馬斯克有關的一家空殼公司，近幾周在美國休斯敦郊外一處鄉間地區收購大片土地，顯示這位億萬富豪可能在為其計劃中的550億美元晶片廠選定廠址。

根據房產記錄，這家名為WIT Tech LLC的公司已在格萊姆斯郡（Grimes County）購入至少六筆土地，總面積超過6,000英畝（約近10平方英里）。相關交易金額未對外公開。

儘管文件未直接提及馬斯克的名字，但WIT Tech向懷俄明州州務卿提交的最新年度報告，是由馬斯克的重要副手之一Jared Birchall簽署。這家有限責任公司登記的郵寄地址位於加州帕羅奧圖（Palo Alto），與SpaceX旗下人工智慧公司xAI的辦公室同址。此外，德州多份土地交易文件也顯示，xAI總法律顧問James Burnham擔任WIT Tech的授權代表。