快訊

快改道！國3北向大溪入口匝道貨櫃車翻覆 車「頭身分離」目前全線封閉

魯比歐：對台政策沒變 軍售台灣時機由川普決定

周五迎芒種！命理師：談加薪、轉職越主動越旺 2生肖女性財運炸裂

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克晶片廠選址曝光？關聯公司狂掃6,000英畝地

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克的關聯公司近期在德州休斯敦郊外大舉購地，外界猜測可能是在為規模550億美元的晶片廠計畫選址。路透
馬斯克的關聯公司近期在德州休斯敦郊外大舉購地，外界猜測可能是在為規模550億美元的晶片廠計畫選址。路透

馬斯克有關的一家空殼公司，近幾周在美國休斯敦郊外一處鄉間地區收購大片土地，顯示這位億萬富豪可能在為其計劃中的550億美元晶片廠選定廠址。

根據房產記錄，這家名為WIT Tech LLC的公司已在格萊姆斯郡（Grimes County）購入至少六筆土地，總面積超過6,000英畝（約近10平方英里）。相關交易金額未對外公開。

儘管文件未直接提及馬斯克的名字，但WIT Tech向懷俄明州州務卿提交的最新年度報告，是由馬斯克的重要副手之一Jared Birchall簽署。這家有限責任公司登記的郵寄地址位於加州帕羅奧圖（Palo Alto），與SpaceX旗下人工智慧公司xAI的辦公室同址。此外，德州多份土地交易文件也顯示，xAI總法律顧問James Burnham擔任WIT Tech的授權代表。

美國 馬斯克 土地

延伸閱讀

搶先OpenAI一步 Anthropic祕密申請IPO 最快今秋上市

傳SpaceX將IPO估值定在1.75兆美元 含綠鞋期權

Anthropic準備IPO 全球等待史上最大上市潮

波克夏收購大建商 CEO亞伯操作首宗大型併購案

相關新聞

央行準備資產 黃金超越美債…美國公債比重降至22%

最新研究顯示，黃金已經取代美國公債，成為全球首要的準備資產（reserve asset）。據歐洲央行（ECB）2日發布的報告，截至2025年底黃金占全球央行準備資產的比重達27%，比2024年底時的20%大幅上升；同期美國公債的比重則由25%降到22%。主要是由於各國央行大買黃金，以及過去兩年金價上漲近一倍。

幣安創新 推股票交易服務…專家示警可能成為影響股市的黑天鵝

幣安（Binance）宣布推出股票交易服務，用戶將能交易超過7,000檔美國股票和指數股票型基金（ETF）。這家全球最大的加密貨幣交易所並預告，很快就能允許客戶將其持股轉換成數位資產，朝打造「多資產金融超級應用程式」目標更邁前一步。

馬斯克晶片廠選址曝光？關聯公司狂掃6,000英畝地

與馬斯克有關的一家空殼公司，近幾周在美國休斯敦郊外一處鄉間地區收購大片土地，顯示這位億萬富豪可能在為其計劃中的550億美元晶片廠選定廠址。

微軟發布七款新AI模型力追Anthropic 宣示企業應用自主研發

微軟將推出一系列新AI模型，力圖追上領先的AI新創公司Anthropic。Anthropic 耕耘企業用戶，對微軟的主力軟體產品構成威脅。

台積電ADR大漲2.5%再創新高 較台北交易溢價18.1%

台積電ADR周二上漲0.5%，收在歷史新高446.69美元，連二日上漲，較台北交易溢價18.1%。

AI題材領軍…美股三大指數連五日創新高 標普連九紅追平紀錄

美股周二三大指數小幅收高，標普500指數連續九個交易日上漲，追平1995年以來最長連漲紀錄，AI熱潮帶動半導體股和伺服器股勁揚，但美伊談判僵局和油價走升抵銷了部分漲勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。