聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR大漲2.5%再創新高 較台北交易溢價18.1%
台積電ADR周二上漲0.5%，收在歷史新高446.69美元，連二日上漲，較台北交易溢價18.1%。
美股周二三大指數小幅收高，標普500指數連續九個交易日上漲，追平1995年以來最長連漲紀錄，AI熱潮帶動半導體股和伺服器股勁揚，但美伊談判僵局和油價走升抵銷了部分漲勢。
道瓊工業指數上漲228.91點，漲幅0.5%，收51,307.79點，再創歷史新高；標普500指數漲9.94點，漲幅0.1%，收7,609.90點；那斯達克指數漲7.09點，漲幅0.03%，收27,093.90點。費城半導體指數大漲5.9%，較今年3月低點已累計反彈逾90%。這也是自2017年2月以來，三大指數首次連續五個交易日同創收盤新高。
邁威爾科技（Marvell Technology）單日大漲32.5%，創史上最大單日漲幅。黃仁勳在台北Computex展上和邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）同台亮相，並預言邁威爾將成為下一家市值兆美元的公司。輝達今年3月已向邁威爾投資20億美元。
台灣加權股價指數周三上漲219.40點，收在44,557.31點。台積電（2330）漲1.1%收在2,380元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM 2,810.39 +2.54 2,380.00 +18.08
日月光 ASX 617.52 +2.86 590.00 +4.66
聯電 UMC 141.31 -1.88 141.50 -0.13
中華電 CHT 142.82 +0.49 142.00 +0.58
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。