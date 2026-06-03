台積電ADR大漲2.5%再創新高 較台北交易溢價18.1%

台積電ADR周二上漲0.5%，收在歷史新高446.69美元，連二日上漲，較台北交易溢價18.1%。

美股周二三大指數小幅收高，標普500指數連續九個交易日上漲，追平1995年以來最長連漲紀錄，AI熱潮帶動半導體股和伺服器股勁揚，但美伊談判僵局和油價走升抵銷了部分漲勢。

道瓊工業指數上漲228.91點，漲幅0.5%，收51,307.79點，再創歷史新高；標普500指數漲9.94點，漲幅0.1%，收7,609.90點；那斯達克指數漲7.09點，漲幅0.03%，收27,093.90點。費城半導體指數大漲5.9%，較今年3月低點已累計反彈逾90%。這也是自2017年2月以來，三大指數首次連續五個交易日同創收盤新高。

邁威爾科技（Marvell Technology）單日大漲32.5%，創史上最大單日漲幅。黃仁勳在台北Computex展上和邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）同台亮相，並預言邁威爾將成為下一家市值兆美元的公司。輝達今年3月已向邁威爾投資20億美元。

台灣加權股價指數周三上漲219.40點，收在44,557.31點。台積電（2330）漲1.1%收在2,380元。