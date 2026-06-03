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AI科技股助攻 美股收高
美國與伊朗之間的和平談判進展陷入停滯，導致國際油價今天走高；與此同時，在市場對人工智慧（AI）相關科技股持樂觀態度的帶動下，美國股市主要指數也收高。
道瓊工業指數上漲228.91點或0.45%，收報51307.79點。
標普500指數上漲9.82點或0.13%，收在7609.78點。
那斯達克指數上漲7.09點或0.03%，收27093.90點。
費城半導體指數上漲760.62點或5.87%，收13726.27點。
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