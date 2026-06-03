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Strategy大量出脫比特幣 打破只買不賣慣例

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

囤幣業者Strategy打破「只買不賣」慣例，出售約250萬美元的比特幣。比特幣2日跌破7萬美元，是近兩個月來首見，對美伊戰爭的擔憂及Strategy罕見減持比特幣，加劇了本就脆弱的市場情緒。

據彭博資訊報價，比特幣在2日盤中跌至68,735.26美元。乙太幣、Solana及其他加密幣也都走跌。

Orbit Markets共同創辦人莫倫指出，地緣政治的不確定性，加上對Strategy戰略前景的擔憂，令比特幣承壓。

Strategy 1日披露一項決定，該公司上周出售32枚比特幣，是自2022年以來首次減持比特幣，顯示由Strategy共同創辦人兼董事長塞勒2020年開創的數位資產財庫商業模式，如今備受考驗。

Strategy表示，未來出售比特幣將成為更能策略性管理和累積比特幣資產的手段之一，此類交易不光是可能帶來稅務上的益處，也有助於在長期空頭環境下更靈活地增持比特幣。

儘管Strategy仍有價值約610億美元的比特幣，此次出售規模相形下微乎其微，但現在這個時間點很敏感。

比特幣 美伊戰爭

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