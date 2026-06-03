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慧與財報財測雙喜 股價飆

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

人工智慧（AI）基礎建設投資熱潮，持續推升伺服器與網路設備需求，助慧與科技（HPE）繳出遠優於市場預期的財報與財測，並預告強勁的成長動能可望延續至明年。消息激勵股價2日早盤一度大漲逾36%，延續近一個月來逾60%的漲勢。

慧與在美股1日盤後公布，截至4月的會計年度第2季營收年增40%至107億美元，遠超市場預期的約98億美元。經調整後每股純益為79美分，同樣優於市場共識的53美分。

慧與同時上修全年展望，預估截至10月的2026年度營收將成長約31%，遠高於先前預測的17%至22%，也優於分析師平均預估的19%。慧與更罕見提前公布2027年度展望，預估營收將成長約10%，高於市場預期的5.3%。至於本季營收展望將介於115億至121億美元，高於市場預期的109億美元；調整後每股純益預估為88至93美分，也優於市場預估的58美分。

執行長奈利透露，用於部署AI模型的傳統伺服器訂單本季出現三位數成長，顯示AI熱潮正擴散至更廣泛的企業基礎設施市場。

從業務表現來看，網路事業是成長最快的部門，上季營收暴增148%至27億美元，雲端與AI相關業務營收成長23%至77億美元，伺服器營收年增33%至55億美元，是帶動整體成長的主要動力。

伺服器 營收 每股純益

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