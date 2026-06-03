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波克夏百億美元加碼 Alphabet 新掌門亞伯走自己的路

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
波克夏兩天內豪擲168億美元押注大案，顯現新掌門人亞伯有意走出自己的路。（彭博資訊）
波克夏兩天內豪擲168億美元押注大案，顯現新掌門人亞伯有意走出自己的路。（彭博資訊）

Google母公司Alphabet宣布，為支應未來人工智慧（AI）需求，將透過股權融資籌集最多800億美元，而波克夏（Berkshire Hathaway）也參與其中。這對Alphabet和波克夏兩家公司而言，都是重大轉向。

據Alphabet於1日發表的聲明，此次發行包括三大部分：首先是規模400億美元的按市價發行計畫，將從第3季起開始不定期出售股票；其次是一項300億美元的股票和強制可轉換優先股承銷發行；最後則是波克夏透過私募配售，投資100億美元。

知情人士透露，波克夏參與交易的決定是在24小時內敲定，是歷來參與規模最大的股票發行案之一。這也是執行長亞伯（Greg Abel）自年初接替巴菲特以來做出的最重大押注之一。而波克夏這兩天先是以68億美元（不含債務）收購營建商Taylor Morrison Home，隨即又砸下100億美元增持Alphabet股份，相當於兩天內豪擲168億美元，顯示在後巴菲特時代，新掌門亞伯打算走出自己的路。

Alphabet與波克夏達成的交易條件為：以每股351.81美元，認購50億美元的A股，並以每股348.2美元認購50億美元的C股。這筆交易完成後，波克夏對Alphabet的持股數將增加約49%至8,640萬股，約占Alphabet流通股1.3%。波克夏去年第3季買進將近1,800萬股Alphabet，今年第1季再加碼至5,800萬股，若一直未出脫這些股票，則持有的Alphabet股票價值將提高至約320億美元，占波克夏股票投資組合的一成左右，與波克夏長年持有的可口可樂等核心投資並列前五大持股。 

Check資本管理公司總裁兼首席投資長伽克表示：「企業都渴望擁有像波克夏這樣的股東，所有公司都很樂意見到波克夏入股。」 

Alphabet這回大規模募資，也代表美國大型科技集團的一個轉折點。這些公司前幾年主要依靠債務及核心業務產生的豐沛現金流，來支應AI投資，如今選擇直接向股東募資，顯示AI基礎設施所需資金規模持續擴大。

Alphabet今年的資本支出上看1,900億美元，預期明(2027)年還將大幅增加。該公司過去一年營運現金流雖有1,740億美元，但聲明中指出，「AI正在為Alphabet帶來一個擴張性的契機」，此次增資將有助於「把握未來的重大成長機會」。

波克夏 Alphabet 市價

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