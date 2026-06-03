幣安創新 推股票交易服務 專家示警可能成為影響股市的黑天鵝

幣安（Binance）宣布推出股票交易服務，用戶將能交易超過7,000檔美國股票和指數股票型基金（ETF）。這家全球最大的加密貨幣交易所並預告，很快就能允許客戶將其持股轉換成數位資產，朝打造「多資產金融超級應用程式」目標更邁前一步。

但投資專家示警，股票代幣化與全天候交易，可能導致股票碎片化，難以了解客戶投資的實際價值，加上近來加密幣大跌，更令人擔心這可能成為另一隻影響股市的黑天鵝。

幣安平台上的股票交易，將由旗下券商Nest Trading安排，提供零手續費股票交易，以及起價5美元的零股交易。部分精選股票也將提供每周五天、每天24小時的不間斷交易。總部位於紐約的Alpaca公司將負責股票託管、股息支付和公司行為相關事宜。

股票交易主要使用穩定幣USDC進行，同時支援USDT及包括幣安自家代幣BNB在內的其他幾種數位貨幣購買股票，股票交易的所得將以USDC結算。此外，幣安還將提供全額支付證券借貸（FPSL）服務，符合資格的用戶可透過出借其持有的股票，來賺取被動收入。

幣安還推出一項大膽的「bStocks」計畫，允許用戶將其購買的股票代幣化。執行長鄧偉政解釋，這意味著未來幾周內用戶可將某些股票轉換為幣安BNB區塊鏈上的數位代幣，以創建這些股票的合成版本。過去一年來包括Kraken和Robinhood等其他公司，也推出了類似服務，但幣安版本獨特之處在於它承諾讓用戶自行發起代幣化過程。

但也有人擔心，代幣化股票可能會為美國股市帶來更多風險或不確定性。《大賣空》本尊貝瑞曾警告，美國證管會（SEC）允許股票像加密幣一樣進行交易的計畫，可能會成為投資人的噩夢。如果實施，股票無需公司同意即可被代幣化，並可全天候交易，而美股正規交易時間則為每個上班日的上午9時至下午4時。

貝瑞不是唯一反對股票代幣化的投資界大咖，Green Impact Exchange執行長洛波維茲說，股票代幣化也可能導致碎片化，「當同一證券在彼此不相連的不同市場交易時，資產價格可能出現分歧，這意味著有些買家會為他們的代幣支付過高的價格」。因為加密貨幣市場全天候24小時開放，而股票市場的正規交易時間則有限得多，這使得兩個市場有足夠時間出現不同步的情況。