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黃仁勳開金口加持 Marvell早盤股價暴漲逾25%
美國晶片公司美滿電子科技（Marvell Technology，前譯邁威爾科技公司）今天早盤股價暴漲逾25%。輝達執行長黃仁勳稍早時曾表示，他預測Marvell將會是下一個兆美元公司。
Marvell執行長墨菲（Matt Murphy）今天在台北國際電腦展（Computex）發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在墨菲的邀請下上台，談論雙方的合作，以及未來人工智慧（AI）基礎建設的發展方向。
黃仁勳強調，與Marvell在光學領域的合作是天作之合，幫助客戶獲得靈活性，他預測Marvell將會是下一個兆美元公司。
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