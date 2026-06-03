黃仁勳開金口加持 Marvell早盤股價暴漲逾25%

美國晶片公司美滿電子科技（Marvell Technology，前譯邁威爾科技公司）今天早盤股價暴漲逾25%。輝達執行長黃仁勳稍早時曾表示，他預測Marvell將會是下一個兆美元公司。

Marvell執行長墨菲（Matt Murphy）今天在台北國際電腦展（Computex）發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在墨菲的邀請下上台，談論雙方的合作，以及未來人工智慧（AI）基礎建設的發展方向。

黃仁勳強調，與Marvell在光學領域的合作是天作之合，幫助客戶獲得靈活性，他預測Marvell將會是下一個兆美元公司。