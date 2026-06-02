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外資台股市值占比驚見49.99%壓線 後市挑戰「外資過半」新時代

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眼睜睜看台韓股市狂飆 印度後悔錯失發展晶片良機

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
印度有多次機會能晉身半導體製造重鎮，卻因政策猶豫不決、官僚延誤，讓機會白白溜走。法新社
印度有多次機會能晉身半導體製造重鎮，卻因政策猶豫不決、官僚延誤，讓機會白白溜走。法新社

AI光環加持下，台灣與南韓的股市市值雙雙超車印度，這兩國的成功出於數十年來的政府策略投資及工業政策，打造出台積電、三星電子、SK海力士等企業巨擘。印度過去50年來，有多次機會能晉身半導體製造重鎮，卻因政策猶豫不決、官僚延誤，讓機會白白溜走。

矽谷先驅Fairchild半導體公司，1960年代末期曾洽商在印度設立半導體廠，但政府憂慮外來資本，且受限於社會主義經濟政策，加以拒絕。Fairchild隨後轉往馬來西亞，替東南亞晶片製造業的崛起，打下基礎。

據傳德州儀器（Texas Instruments）1990年代初期也提議設廠，但該公司方案要求印度政府資助半數費用，當局猶豫不決，讓德儀放棄提案。

2000年代中期，英特爾也擬投資，但當局動作遲緩，導致該投資案移往中國大陸與越南。超微（AMD）也曾打算與印度半導體大城海德拉巴（Hyderabad）攜手，打造30億美元項目，卻因引進科技夥伴的時程延誤，加上政府未能持續支持，導致項目未能成真。

如今印度決心在晶片製造占有一席之地，2021年啟動「印度半導體計畫」、「生產連結獎勵計畫」（Production Linked Incentive）、「設計連結獎勵計畫」（Design Linked Incentive Scheme），意在發展本土半導體生態系統。該國2025年發布首款自製晶片「Vikram」，可是技術仍落後東亞國家多年。

晶片 印度 SK海力士

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