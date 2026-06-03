韓股市值 躍全球第六大

南韓股市已超越印度，成為全球市值第六大的股票市場，主要受全球AI建設熱潮帶動晶片龍頭股所推動。而三星電子市值於首爾股市2日盤中突破1.5兆美元，超越Meta，一度躋身全球市值前十大公司。

據國際貨幣基金（IMF）統計，印度經濟規模4.15兆美元，遠勝南韓的1.93兆美元。

而據彭博的資料，截至6月1日，印度股市總市值今年來跌約11%，降至4.8兆美元，但南韓上市公司今年來總市值大增86%，達到5.04兆美元，緊追台股的5.15兆美元之後。

三星電子與SK海力士近期躋身「市值1兆美元俱樂部」，是推升南韓股市的重要引擎。

兩家公司憑藉在AI記憶體晶片市場的主導地位，帶動Kospi指數今年來累計漲幅超過100%。今年南韓股市市值排名也一舉超越加拿大、德國、英國及法國。

Asset Value Investors資深投資分析師麥蓋瑞表示：「對於一個不久前還將『Kospi 5,000點』視為遠大目標的市場而言，如今超越印度，是一項非凡的里程碑。今年的漲勢主要由記憶體產業景氣循環所帶動，三星電子與SK海力士貢獻了大部分漲幅。真正的考驗在於，南韓能否透過實質的企業治理改革，維持市場給予重新評估估值的動能。」

另一方面，印度股市則受到盧比走弱、外資創紀錄撤出，以及缺乏直接受惠於AI基礎設施建設企業等因素拖累。