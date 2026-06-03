南韓、歐元區5月通膨率攀高 外界預期下次決策會議將升息

中東衝突帶來的物價壓力，讓南韓5月消費者通膨升至兩年多高點，歐元區通膨也站上近三年高，外界益發認為兩地將在下次決策會議升息，以遏制價格升勢。

南韓政府2日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增3.1%，為2024年3月以來最大升幅。這個數字高於市場估計的3.0%，也超過4月的2.6%，其中石油產品價格年增24.2%，國際機票價格也大漲33.5%。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心通膨率為2.5%，表明隨著整體通膨率上升，核心價格壓力也開始擴大。

央行在數據發布後表示：「在油價衝擊對其他領域造成的溢出效應下，預計通膨率暫時將維持在3%左右」。央行上周將今年通膨展望從2.2%上調至2.7%，並暗示將很快轉向更限制性的政策立場，以控制通膨並支撐疲軟的韓元。央行的中期通膨目標為2%，下次決策會議定於7月16日舉行。

iM證券經濟學家朴相鉉（音譯）表示：「說到底，（通膨）觸頂會發生在第2季還是第3季，取決於伊朗戰爭。7月會議將會升息，至於今年要升息幾次，得看通膨趨勢，所以我們別無選擇，只能關注伊朗戰爭發展。」

同日歐盟統計局公布，歐元區5月通膨年增3.2%，儘管符合市場預期，卻高於4月的3%，且為2023年9月以來之最。油價居高不下，能源價格攀升0.9%，導致歐元區通膨增幅，連續三個月高於歐洲央行（ECB）的2%中期目標。

ECB料於下周啟動近三年來的首次升息行動，官員們似乎認定，面對中東衝突帶來的連鎖反應，不能再坐視不管。通膨數據出爐後，交易者估計，央行約有95%機率，將在本月調高利率1碼至2.25%。

歐洲央行執行委員會的成員施納貝爾1日暗示，將投票支持下周升息，目前尚無法確定需要升息幾次。歐盟執委會最近調查顯示，未來三個月內打算漲價的企業比重增速，超過俄烏戰爭後的水平。施納貝爾說：「通膨預期脫錨的風險正在上升」。

萬神殿宏觀經濟公司（Pantheon Macroeconomics）經濟學家維特森也認為：「通膨數據足以支持歐洲央行下周的升息決策」。