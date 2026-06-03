央行「準備資產」 黃金超越美債 美國公債比重降至22%

最新研究顯示，黃金已經取代美國公債，成為全球首要的準備資產（reserve asset）。據歐洲央行（ECB）2日發布的報告，截至2025年底黃金占全球央行準備資產的比重達27%，比2024年底時的20%大幅上升；同期美國公債的比重則由25%降到22%。主要是由於各國央行大買黃金，以及過去兩年金價上漲近一倍。

全球央行持有超過3萬6,000公噸的黃金，與布列登森林時代的頂峰水準3萬8,000公噸大致相當。央行準備資產組合轉變，反映出許多國家尋求美元的替代品。這項工作其實早從2022年便已加速進行，當時美國以凍結俄羅斯央行的美元準備，來制裁俄羅斯入侵烏克蘭。

這份由ECB總裁拉加德具名的報告中指出，「地緣政治緊張持續帶動央行的黃金需求」。但黃金準備的金額超過美國公債，也是近年來金價大漲所致。今年元月時國際金價曾飆到每英兩5,500美元以上。

ECB的數據並顯示，各國央行以美元計價的準備資產總額仍占最大比重，達42%，以歐元計價的準備資產比重則維持在15%。而美元占央行外匯存底（foreign-exchange reserve）的比重仍高達57%，歐元比重則下降0.5個百分點，為20.2%。

根據這份報告，2022年以來購買黃金最多的國家依次是中國大陸、波蘭、土耳其及印度。2025年全球央行購買黃金速度稍稍減緩，為850公噸，而之前三年每年都超過1,000公噸。土耳其央行在2022-25年期間共買進220公噸黃金，但2026年伊朗戰爭爆發以來土耳其共賣出或借出130公噸黃金，「是近年來最大筆的黃金準備提用行動之一」。

民間黃金投資量去年倍增到2,200公噸；穩定幣業者泰達幣公司（Tether）買進100公噸以上的黃金，是最大的單一買主。

ECB並指出，歐元的國際角色「過去十年來呈現漸進但持續地」成長。國際間歐元債券發行額去年增加30%，超過1.1兆歐元創高；國際投資者對歐元區資產的淨投入額為8,500億歐元，使外國投資組合資金流入額「接近歐元創立來的頂峰」。另外，人民幣在全球每日交易額的比重提高到9%，用於貿易融資的比率顯著增加，中東衝突可能進一步帶動交易。