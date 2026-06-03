白宮調降鋼鐵、鋁品關稅

白宮1日宣布，部分鋼鐵與鋁的「衍生製品」關稅，將從25%調降至15%，包括特定類型的農業設備以及住宅用冷暖氣與通風設備，希望降低美國農民與製造商的成本，「刺激近期投資，重建美國工業基礎」。

美國總統川普1日簽署新公告，擴大現有適用15%關稅的工業設備類別，納入推土機、堆高機等移動式工業設備，但僅限於來自享有此項待遇的貿易協議國家進口者。若外國企業的資本設備「按重量計算，須包含至少85%在美國熔煉與澆鑄或冶煉與鑄造的鋼鐵、鋁材」，則可適用10%關稅。此外，這次公告也新增兩類鋼鐵及鋁衍生進口製品，將被課徵25%關稅，分別為鋼製貨架與鋁製平版印刷版。

川普的總統公告中寫道：「除其他事項外，部長已告知我，近期情勢已經影響並正在影響使用農業設備、工業設備與機械，以及其他相關產品的國內產業。」

同時，由美國貿易代表辦公室負責南亞和中亞事務的助理貿易代表林奇（Brendan Lynch）率領的美國代表團，2日起在新德里與印度貿易官員進行為期三天的會談。消息人士1日表示，美國正依301條款等規定對印度發起調查，印度正爭取豁免於後續可能引發的關稅。