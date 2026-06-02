美股早盤／費城半導體指數強升 Marvell、HPE雙雙噴高逾20%

美股1日再創新高後，投資人消化市場走勢，並評估伊朗戰爭何時告終，2日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上揚0.2%，標普500指數挫低0.1%，那斯達克指數挫低0.3%，但費城半導體指數大漲3%。

台積電ADR攀高1%，輝達走升0.9%。

邁威爾（Marvell）大漲22%。輝達執行長黃仁勳點名，邁威爾可能是「下一個1兆美元企業」，他說：「處理運算問題時，把問題拆成許多部份，分散到整體資料中心，連接能力變得必不可少，邁威爾因此極其重要。」

慧與科技（HPE）衝高26%，主因該公司上季財報表現佳，盈餘超越市場預期的幅度寫2018年來之最，加上本季展望亮眼、又調高全年預期。

AI狂熱持續，Alphabet將發股籌資800億美元，這個金額包含波克夏海瑟威公司投資的100億美元。Alphabet下跌4%。

然而，巴克萊警告，投資人陷入狂熱、股票部位擁擠、利率風險漸增，使得這波AI驅動的漲勢日益脆弱。雖然企業盈餘強勁和AI樂觀情緒持續支撐市場，巴克萊警告近期可能出現回檔，建議投資人避險。

布蘭特原油1日經歷一個月來最大漲勢後，2日回落至每桶低於94美元。以色列加強攻擊黎巴嫩，伊朗威脅停止談判，但美國總統川普仍認為，「未來一周」將與伊朗達成和平協議。