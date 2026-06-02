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南韓沒AI與半導體 股市當場腰斬？看李在明如何反駁唱衰者

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
南韓總統李在明認為，雖然經濟成長和股價上漲的動能來自半導體產業，但該國經濟也確實在復甦。路透
南韓總統李在明認為，雖然經濟成長和股價上漲的動能來自半導體產業，但該國經濟也確實在復甦。路透

面對外界質疑股市都靠半導體撐場，南韓總統李在明在地方選舉前夕，反駁這種說法。他覺得，這就像問該國足球巨星孫興慜扣掉足球實力後，是不是跟普通人一樣，「半導體是我們產業核心之一，為什麼非得要去除半導體來計算股市大盤呢？」

Eugene投資證券日前以「半導體巨頭的陰影」為題，發布報告說，剔除半導體的韓股大盤KOSPI指數僅4,100點。相形下，目前KOSPI指數為8,801.49點。且截至6月1日，南韓上市公司總市值達到5.04兆美元，超越印度的4.8兆美元， 成為全球市值第六高的股市。Eugene投資證券指出，今年南韓半導體公司的市值比重，已達到整個韓股的54.6%，有市場集中度過高的現象。

李在明1日在X上強調，半導體競爭力也是南韓經濟和股市的競爭力，並對最近股市的上升趨勢予以正面的評價。他說，雖然經濟成長和股價上漲的動能來自半導體產業，但該國經濟也確實在復甦。

事實上，台灣也面臨類似的問題，台股站上4萬5,000點大關，但專家認為，繁榮表象下隱含著日益加劇的結構性失衡，因成交量集中於少數AI與半導體權值股，成為少數千金股主導的競技場。英國經濟學人也在近期點名台日韓雖在AI帶動下迎來經濟榮景，但與AI和科技無關的產業卻疲態盡現。經濟學人指出，排除半導體與AI伺服器，台灣出口自2022年以來其實萎縮了40%。

半導體 韓股 孫興慜

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