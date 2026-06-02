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美債被超越 黃金成為全球央行金額最高的準備資產

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行在最新報告中指出，黃金已經取代美國公債，成為全球首要的準備資產。 美聯社
歐洲央行在最新報告中指出，黃金已經取代美國公債，成為全球首要的準備資產。 美聯社

黃金已經取代美國公債，成為全球首要的準備資產（reserve asset）。據歐洲央行ECB）的報告，截至2025年底黃金占全球央行準備資產的比重達27%，比2024年底時的20%大幅上升；同期美國公債的比重則由25%降到22%。主要是由於各國央行大買黃金，以及過去兩年金價上漲近一倍。

全球央行持有超過3萬6,000公噸的黃金，與布列登森林時代的頂峰水準3萬8,000公噸大致相當。央行準備資產組合轉變，反映出許多國家尋求美元的替代品。這項工作其實早從2022年便已加速進行，當時美國以凍結俄羅斯央行的美元準備，來制裁俄羅斯入侵烏克蘭。

這份由ECB總裁拉加德具名的報告中指出，「地緣政治緊張持續帶動央行的黃金需求」。但黃金準備的金額超過美國公債，也是近年來金價大漲所致。今年元月時國際金價曾飆到每英兩5,500美元以上。 

 升的催化劑。

央行 金價 ECB

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