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歐洲議會貿委會通過歐美貿易協議 預計16日全體表決

中央社／ 布魯塞爾2日專電

歐洲議會國際貿易委員會今天通過歐美貿易協議，後續將於16日舉行的歐洲議會全體會議中進行表決。美國總統川普（Donald Trump）此前曾揚言，若歐盟未在7月4日前批准協議，將加徵更高關稅。

在經過數個月的內部爭論後，歐洲議會國際貿易委員會今天針對歐美貿易協議進行投票。根據歐洲議會發布的消息，相關草案以31票贊成、6票反對、3票棄權通過。

歐洲議會首席貿易談判代表朗吉（Bernd Lange）在個人社群平台X發文形容這個結果是「邁入下一個階段」，國際貿易委員會通過的協議核心訴求包括「有落日條款的明確安全網」、「審查機制」、「防範美國加徵新關稅的保障措施」。接下來將於16日的全體會議中進行表決。

歐洲新聞台（Euronews）報導指出，國際貿易委員會通過的協議草案有妥協也有收穫，其中針對「落日條款」的相關規定，原本歐盟成員國期望，若未獲得展延，這項協議將於2028年3月後終止。然而，最終達成的折衷方案則是將終止期限延至2029年12月31日。

另一方面，國際貿易委員會明定，若美國未能在2026年底前取消對歐洲鋼鐵和鋁材的關稅，歐洲執委會可應歐洲議會或任一成員國的要求，暫停執行該貿易協議。

歐盟去年7月與華府達成協議，將美國對多數歐盟商品課徵的關稅訂在15%，然而川普認為歐盟未履行承諾，取消對多數美國商品關稅。因此於日前發布最後通牒，若歐盟未在7月4日前批准協議，將加徵更高關稅。

歐洲議會 歐洲 貿易協議

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