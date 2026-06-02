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中東戰爭推升能源成本 歐元區通膨率飆至3.2%
今天公布的官方數據顯示，由於中東戰爭導致能源成本急劇飆漲，歐元區5月通膨率來到3.2%，升高該單一貨幣區升息可能性。
法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，上月消費者物價年增率加速至3.2%，高於4月的3.0%。
該數據符合彭博對分析師進行調查所作預估，但低於財經數據供應商慧甚（FactSet）調查經濟學家預估的3.3%。
歐元區通膨率連續第3個月上揚，已經明顯高於歐洲中央銀行（European Central Bank）設定的2%目標。
在歐洲央行11日下次會議前，核心通膨數據特別值得關注。該指標排除波動較大的能源和食品價格。
根據歐盟統計局，5月核心通膨上升至2.5%，高於4月的2.2%，也高於彭博和慧甚調查經濟學家所預估的2.4%。
分析師和投資人一直預期歐洲央行將會升息，以展現抑制通膨的決心。
荷蘭國際集團（ING）的布茲斯基（CarstenBrzeski）在報告中指出：「這是預期中的通膨上升，將促使央行決定啟動一次『保險性』升息。」
由於歐盟經濟體屬於能源淨進口國，對能源價格波動較為敏感。
能源項目通膨從4月的10.8%微升至5月的10.9%；服務項目通膨則從3.0%飆升至3.5%。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預期，今年通膨率將持續高於歐洲央行目標。
布魯塞爾已將歐元區21國今年通膨率預測大幅調高至3.0%，高於先前預估的1.9%。
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