AI需求爆發 SK集團會長：未來5年衝晶圓產能翻倍

韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源（CheyTae-won）今天表示，SK海力士計畫在未來5年內將其晶圓產能翻倍。

路透社報導，崔泰源正出席台北國際電腦展（Computex），該活動吸引美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）在內的多家全球頂尖科技公司高層出席。在AI需求推動下，SK海力士正處於產業繁榮核心。

崔泰源告訴記者：「我們計畫在未來5年將整體產能翻倍…雖然面臨許多阻礙與困難，但我們將設法克服並持續擴張。」

此外，崔泰源也重申他對記憶體供應瓶頸可能延續至2030年的看法，維持他於今年3月時首次提出的預測。

SK海力士為輝達的高頻寬記憶體（HBM）晶片主要供應商，這種晶片對AI應用至關重要。隨著記憶體製造商搶占快速成長的AI基礎建設市場，HBM的市場競爭也日益加劇。

根據市調機構Counterpoint Research，SK海力士今年第一季在全球HBM市占率為58%，三星電子（Samsung Electronics）與美光科技（MicronTechnology）則緊隨其後。

崔泰源表示，輝達即將推出的AI個人電腦架構將需要大量記憶體，有助支撐長期需求成長。他還指出，希望SK海力士能成為輝達先進Vera Rubin系統的重要HBM供應商。