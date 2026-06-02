快訊

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

合作課程爆糾紛…尼泊爾瑜珈師控「只拿到1%收益」怒轟騙子 愛莉莎莎現身回應

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 這日起變天、下周迎梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求爆發 SK集團會長：未來5年衝晶圓產能翻倍

中央社／ 台北2日綜合外電報導
SK集團會長崔泰源。 路透
SK集團會長崔泰源。 路透

韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源（CheyTae-won）今天表示，SK海力士計畫在未來5年內將其晶圓產能翻倍。

路透社報導，崔泰源正出席台北國際電腦展（Computex），該活動吸引美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）在內的多家全球頂尖科技公司高層出席。在AI需求推動下，SK海力士正處於產業繁榮核心。

崔泰源告訴記者：「我們計畫在未來5年將整體產能翻倍…雖然面臨許多阻礙與困難，但我們將設法克服並持續擴張。」

此外，崔泰源也重申他對記憶體供應瓶頸可能延續至2030年的看法，維持他於今年3月時首次提出的預測。

SK海力士為輝達的高頻寬記憶體（HBM）晶片主要供應商，這種晶片對AI應用至關重要。隨著記憶體製造商搶占快速成長的AI基礎建設市場，HBM的市場競爭也日益加劇。

根據市調機構Counterpoint Research，SK海力士今年第一季在全球HBM市占率為58%，三星電子（Samsung Electronics）與美光科技（MicronTechnology）則緊隨其後。

崔泰源表示，輝達即將推出的AI個人電腦架構將需要大量記憶體，有助支撐長期需求成長。他還指出，希望SK海力士能成為輝達先進Vera Rubin系統的重要HBM供應商。

SK海力士 海力士 Nvidia Computex

延伸閱讀

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

黃仁勳「韓國夥伴之夜」說了什麼？華邦電鎖漲停、南亞科衝破400元

黃仁勳本週訪韓 稱台韓半導體各有特色無需比較

「韓版兆元宴」吃這家！菜單曝光全網看傻：比公司聚餐還便宜

相關新聞

市場認證好投顧？獲黃仁勳點名市值會破兆美元 邁威爾股價盤前噴漲27%

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日幫邁威爾（Marvell）執行長墨菲站台時，預測邁威爾將會是下一個市值破兆美元的公司，激勵邁威爾股價在美股盤前大漲27%。

AI需求爆發 SK集團會長：未來5年衝晶圓產能翻倍

韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源（CheyTae-won）今天表示，SK海力士計畫在...

AI新創掀IPO熱 專家憂閉鎖期後恐有倒貨潮釀市況反轉

Anthropic、SpaceX、OpenAI等都將掛牌，美國股市準備迎接巨無霸等級的超大上市潮。但部分人士認為新股閉鎖期過後，可能會有大批內部人士持股流入市場，擔心投資人難以消化，導致股市重挫。

做空機構狙擊Sivers 意外透露這家台廠磷化銦為何生產不順

瑞典半導體業者Sivers Semiconductors，搭上光通訊熱潮，今年來股價暴衝1,800%以上，成了空頭狙擊目標。做空機構Ningi Research指稱，Siver股價狂漲出自炒作，沒有營運實績，並爆料穩懋透露，磷化銦（InP）產品受到影響。

搶先OpenAI一步 Anthropic祕密申請IPO 最快今秋上市

人工智慧(AI)公司Anthropic於1日祕密提交首次公開募股(IPO)申請，最快可能今秋掛牌上市，在華爾街掀起新一波科技上市熱潮。

現金、簽帳卡消費者 每年「補貼」高端信用卡用戶300億

哈佛商學院(Harvard Business School)今年研究發現，萬物齊漲之際，使用現金和簽帳卡(debit cards)支付消費的人每年「補貼」了高端信用卡用戶大約300億美元的積分和獎勵。換算起來，以現金買東西的消費者平均多付16%銷售稅(sales tax)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。