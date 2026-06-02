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AI新創掀IPO熱 專家憂閉鎖期後恐有倒貨潮釀市況反轉

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
部分人士認為新股閉鎖期過後，可能會有大批內部人士持股流入市場，導致股市重挫。路透
部分人士認為新股閉鎖期過後，可能會有大批內部人士持股流入市場，導致股市重挫。路透

Anthropic、SpaceXOpenAI等都將掛牌，美國股市準備迎接巨無霸等級的超大上市潮。但部分人士認為新股閉鎖期過後，可能會有大批內部人士持股流入市場，擔心投資人難以消化，導致股市重挫。

英國金融時報（FT）報導，TS Lombard的帕金斯（Dario Perkins）1日報告指出，2000年代初期美股崩盤，不少人批評是聯準會（Fed）主席葛林斯班升息所致，但當時的股票首次發行（IPO）熱潮也是原因之一，這讓內部人士「有機會倒貨給過度狂熱的群眾」。

帕金斯說，當時掛牌的企業，大多對內部人士持股設有閉鎖期，限制在六個月內賣出股票。閉鎖期大概在1999年10月到2000年4月間期滿，與市況反轉的時間點異常接近。

為何如此？帕金斯表示：「我歸咎於資訊不對稱，內部人士知道一般投資人高估業務價值，決定在時機正好時脫手」。

舉例來說，黑石集團（Blackstone）2007年在房市暴跌前夕上市，嘉能可（Glencore）在2011年原料物超級周期的頂峰時掛牌。儘管有例外，但這與當前AI淘金熱的相似之處，令人不安。「如果AI將改變世界，科技巨擘為何要與普通人分享財富？或許他們知道我們不清楚的事。」

這回閉鎖期後將釋出的股票，規模令人生畏。高盛上修今年IPO金額至2,250億美元，並估計後續增發股票總額將達6,750億美元。一旦閉鎖期期滿，會有多少流入市場難以估算。

回顧往例，若大型IPO釋出不到10%的自由流通股票，歷史顯示，一年後流通股數的比例平均增至46%。粗略估算下，這意味2026年閉鎖期截止後，可能有價值近5,000億美元的股票流入市場。

SpaceX OpenAI 帕金斯

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