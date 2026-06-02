科技股領漲 亞股多收高

在人工智慧（AI）熱潮升溫下，科技股今天再度迎來強勁表現，帶動亞洲多數股市收高。國際油價則是在投資人評估中東和平協議達成的可能性之際走跌。

不過，針對停止以色列在黎巴嫩的攻勢一事，美國總統川普（Donald Trump）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）釋出不同訊號，為市場帶來不確定因素。

川普也在社群媒體上貼文表示，美伊談判仍在快速推進。

但伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗已暫停與調解人員對話，藉此抗議以色列在黎巴嫩境內擴大對黎巴嫩政軍組織「真主黨」（Hezbollah）的攻勢。

伊朗上述言論昨天推高油價後，兩大原油期貨今天下挫逾1%。

亞洲股市開盤表現平淡，隨後在科技類股漲勢帶動下，多半開始上攻。

首爾股市今年領跑亞股，今天收盤再創歷史新高，收復早盤失土。三星（Samsung）股價大漲逾3%。

港股也因科技巨頭騰訊暴漲10%，帶領大盤收漲逾2%。電商巨頭阿里巴巴和京東也有亮眼表現。

上海、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市同樣走揚，東京、雪梨及威靈頓股市則收黑。