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市場認證好投顧？獲黃仁勳點名市值會破兆美元 邁威爾股價盤前噴漲27%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）2日在COMPUTEX發表主題演講，黃仁勳現身站台。路透
邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）2日在COMPUTEX發表主題演講，黃仁勳現身站台。路透

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳2日幫邁威爾（Marvell）執行長墨菲站台時，預測邁威爾將會是下一個市值破兆美元的公司，激勵邁威爾股價在美股盤前大漲27%。

黃仁勳在墨菲的邀請下上台，談論雙方的合作，以及未來人工智慧基礎設施的發展方向。黃仁勳向在場的聽眾說，邁威爾是「下一個兆美元公司」，現場隨即響起歡呼聲。

邁威爾成立於1995年，總部位於美國，致力於高速運算晶片、網路解決方案與儲存技術，輝達今年3月宣布斥資20億美元投資邁威爾，展開戰略合作，擴大AI生態系布局。現在邁威爾和輝達正針對光學和NVLink Fusion等多個領域合作。黃仁勳說，輝達與邁威爾在光學領域的合作是天作之合，幫助客戶獲得靈活性。

根據彭博資訊彙編的數據，邁威爾截至1日收盤，市值為1,919.6億美元，距離1兆美元仍有不小的距離，但過去一年來累計上漲264%，漲勢凌厲。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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