日本5大人力派遣業者涉價格壟斷 公平會調查

日本公平交易委員會（簡稱日本公平會）今天上午依涉嫌違反「獨占禁止法」（反壟斷法）為由，派員前往日本5大人力派遣公司調查。

據「日本經濟新聞」及「讀賣新聞」報導，此次被查核的對象為5間大型派遣公司，包括PERSOLTEMPSTAFF、Staff Service、RecruitStaffing、ManpowerGroup及藝珂集團日本分公司，這5間公司的總部均在東京都。

報導指出，日本公平會認為這些公司調整派遣費用時，同步提高了屬於獲利來源的佣金比率，然而派遣費用漲幅未能充分反映在派遣員工的薪資上。這可能是日本當局首度針對人力派遣業界發動這種現場調查。

上述這幾間公司證實，「確實正在接受調查，將全力配合。」

「日本經濟新聞」引述消息人士指出，這5家公司高層自2023年度起，在與企業客戶協商費用之前，疑似先達成在全國範圍同步調高派遣費用的共識，實質上限制了市場競爭。

在這個業界中，人力派遣公司的企業客戶會向人力派遣公司，支付包含勞工薪資與社會保險費用等在內的「派遣費用」。這筆費用主要按年度調整，一般而言其中約7成為勞工薪資。其餘部分被業界稱為「佣金」，包括派遣公司需負擔的各類保險費及自家利潤等。

根據日本厚生勞動省調查，近年派遣公司從企業客戶收取的派遣費用，增幅普遍高於公司支付給派遣員工的薪資。2018至2022年度，佣金占派遣費用比例持續維持在35%左右，自2023年度起上升至36%左右。

日本「獨占禁止法」明定，調整價格或生產數量的壟斷行為屬於「不當的交易限制」，被列為禁止事項。若被認定違規，日本公平會可祭出行政處分或開罰。不過，若企業主動申報違規，則可減免罰鍰。

日本公平會接下來將進一步調查涉及壟斷行為的產業類別及調價經過。除了會分析現場蒐集的資料，也將正式約談相關人士。