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做空機構狙擊Sivers 意外透露這家台廠磷化銦為何生產不順
瑞典半導體業者Sivers Semiconductors，搭上光通訊熱潮，今年來股價暴衝1,800%以上，成了空頭狙擊目標。做空機構Ningi Research指稱，Siver股價狂漲出自炒作，沒有營運實績，並爆料穩懋透露，磷化銦（InP）產品受到影響。
Ningi Research發布報告指出，Sivers標榜與輝達生態系有關連，但Ningi質疑該公司是否真的取得一席之地。Ningi引述輝達工程師說法，表示Sivers產品無法與知名業者Coherent或Lumentum競爭。報告並稱，穩懋透露，旗下的InP雷射二極體生產受阻，原因出在客戶的雷射「可靠性極低」。
不只如此，Ningi還說，Sivers營收約9,700萬瑞典克朗（1,046萬美元）「有問題」，約占2025年總營收的31%，這些營收納入了尚未生產的產品、或政府資助的研發項目。
受此影響，Sivers 1日獲納瑞典OMX斯德哥爾摩基準指數首日，股價大跌超過6%。
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