快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

聽新聞
0:00 / 0:00

做空機構狙擊Sivers 意外透露這家台廠磷化銦為何生產不順

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
做空機構Ningi Research指稱，Siver股價狂漲出自炒作，沒有營運實績。本報系資料照片
做空機構Ningi Research指稱，Siver股價狂漲出自炒作，沒有營運實績。本報系資料照片

瑞典半導體業者Sivers Semiconductors，搭上光通訊熱潮，今年來股價暴衝1,800%以上，成了空頭狙擊目標。做空機構Ningi Research指稱，Siver股價狂漲出自炒作，沒有營運實績，並爆料穩懋透露，磷化銦（InP）產品受到影響。

Ningi Research發布報告指出，Sivers標榜與輝達生態系有關連，但Ningi質疑該公司是否真的取得一席之地。Ningi引述輝達工程師說法，表示Sivers產品無法與知名業者Coherent或Lumentum競爭。報告並稱，穩懋透露，旗下的InP雷射二極體生產受阻，原因出在客戶的雷射「可靠性極低」。

不只如此，Ningi還說，Sivers營收約9,700萬瑞典克朗（1,046萬美元）「有問題」，約占2025年總營收的31%，這些營收納入了尚未生產的產品、或政府資助的研發項目。

受此影響，Sivers 1日獲納瑞典OMX斯德哥爾摩基準指數首日，股價大跌超過6%。

穩懋 瑞典 輝達

延伸閱讀

慧與財報報喜、AI伺服器訂單三位數成長 盤後股價飆30%

美調查：中國軍方與院校長期設法籌獲輝達晶片

五不窮六不絕的贏家 科技巨頭將雲集台北、除權息行情即將開跑

上海自行車展獨家／大疆讓歐美大廠集體倒戈？中國單車變快時尚 台廠如何應戰？

相關新聞

做空機構狙擊Sivers 意外透露這家台廠磷化銦為何生產不順

瑞典半導體業者Sivers Semiconductors，搭上光通訊熱潮，今年來股價暴衝1,800%以上，成了空頭狙擊目標。做空機構Ningi Research指稱，Siver股價狂漲出自炒作，沒有營運實績，並爆料穩懋透露，磷化銦（InP）產品受到影響。

搶先OpenAI一步 Anthropic祕密申請IPO 最快今秋上市

人工智慧(AI)公司Anthropic於1日祕密提交首次公開募股(IPO)申請，最快可能今秋掛牌上市，在華爾街掀起新一波科技上市熱潮。

現金、簽帳卡消費者 每年「補貼」高端信用卡用戶300億

哈佛商學院(Harvard Business School)今年研究發現，萬物齊漲之際，使用現金和簽帳卡(debit cards)支付消費的人每年「補貼」了高端信用卡用戶大約300億美元的積分和獎勵。換算起來，以現金買東西的消費者平均多付16%銷售稅(sales tax)。

佛州告OpenAI放任ChatGPT成幫凶：引導青少年自殺、協助槍案

佛羅里達州1日對OpenAI及其執行長奧特曼(Sam Altman)提起訴訟，指控該公司明知產品有嚴重風險，包括引導兒童思考自殺、協助嫌犯策畫犯罪，卻隱瞞真相並積極向大眾行銷ChatGPT。佛州稱這是全美首起州政府控告OpenAI的相關訴訟。

美光成為「千金股」後還能再追嗎？ 分析師點出輝達一招讓美光又添利多

美光（Micron）股價1日突破1,000美元大關，分析師表示，除了受益於有利的價格環境、競爭壓力低，還將獲得輝達（NVIDIA）切入PC的核心處理器（CPU）市場的帶動效應，產業趨勢可能在未來多年持續支撐有利的記憶體市場格局。

輝達晶片管制爆漏洞！「解放軍搖籃」1招瞄準H200算力 恐加速武器開發

彭博調查發現，支援中共解放軍與國防工業的至少7所中國大陸大學，包括遭美國商務部列入黑名單的北京航空航天大學與西北工業大學，自2025年6月至今持續尋求取得輝達H200晶片使用權。H200是目前美國允許銷售給中國、性能最強的AI晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。