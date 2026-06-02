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日本擬修土地法規 但暫緩管制外國人購高級公寓

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日媒引述數名政府與執政黨消息人士披露，日本政府計劃加強管制取得安全保障上重要的土地，並計劃在今秋的臨時國會修法，不過暫緩強化管制外國人取得高級公寓等不動產。

「讀賣新聞」1日報導，日本當局過去一段時間在評估上述措施，當作外國人政策的一環，不過判斷目前難以實施以外國人為對象的規定，所以先暫不修改規定，嚴管外國人取得不動產。

日本重要土地調查與規制法規定，日本政府有權調查自衛隊基地等國防與重要設施周邊約1公里的區域，若要取得司令部等特別重要設施的周邊土地，有義務申報。

而日本政府這次計劃修改上述法令，將研議從申報制進一步提升為「許可制」，以及擴大政府可調查的範圍；至於外國人交易的限制，日本政府認為若透過日本人代理人規避，將難以落實法規，因此目前方針為不分國籍一律適用。

此外，關於外國人購買高級公寓的限制，日本政府也認為難以防止「鑽漏洞」的情況。而收緊這方面的措施也會在日本長期主張服務貿易上的「國民待遇」原則（National Treatment，類似不歧視原則）上，構成障礙。

不過，由於日本執政黨內出現強烈的聲音，要求政府祭出防止房價飆升的對策，日本政府之後計劃掌握外國人取得高級公寓的相關實際狀況，再研擬有效政策。

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