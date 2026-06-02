搶先OpenAI一步 Anthropic祕密申請IPO 最快今秋上市

人工智慧(AI)公司Anthropic於1日祕密提交首次公開募股(IPO)申請，最快可能今秋掛牌上市，在華爾街掀起新一波科技上市熱潮。

祕密提交申請允許企業向美國證券管理委員會(SEC)提交IPO文件進行審查，無需向大眾公開其財務狀況和業務細節，直到流程進入後期階段。

Anthropic聲明表示，「這讓我們在證券管理委員會完成審查後，可以選擇公開上市，研議中的IPO將取決於市場狀況及其他因素」，「預計發行的股數和價格尚未確定」。

紐約時報報導，Anthropic聚焦為企業客戶打造軟體編碼與商業工具，定位有別於產品線廣泛的OpenAI和Google DeepMind；Anthropic去年推出的Claude Opus 4.5模型帶動企業付費使用者大幅成長，公司營收隨之飆升。

Anthropic提交IPO申請前夕，已完成650億元融資，估值達9650億元，超越3月估值約8520億元的OpenAI，成為全球估值最高的AI新創企業。

Anthropic此次申請上市，恰逢IPO市場強勁復甦。

FactSet數據顯示，AI晶片公司Cerebras上月上市首日股價大漲68%；數位設計平台Figma去年上市出現250%漲幅，締造近五年估值逾百億元公司中最亮眼的首日表現。

此外，馬斯克(Elon Musk)的SpaceX也計畫於今夏上市，目標估值高達1兆5000億元，有望成為史上規模最大IPO，引爆IPO市場新一波科技熱潮。

若Anthropic、OpenAI與SpaceX均在今年內掛牌，IPO募資加上Anthropic與OpenAI承諾的大規模慈善捐股，將對投資市場及非營利組織產生深遠影響，並有望使持有SpaceX約50%股份的馬斯克晉升為全球首位兆元富豪。

華爾街日報分析，在OpenAI與Anthropic的正面對決中，率先上市的一方將掌握顯著優勢。學術研究顯示，IPO往往呈現產業集群效應，具備更強競爭護城河的高品質公司傾向搶先上市，後來才上市的公司表現往往略為遜色。

2019年，共乘服務公司Lyft與Uber先後上市，但Lyft表現不如預期，直接拖累兩個月後掛牌的Uber估值與股價。

分析人士認為，奧特曼(Sam Altman)領導的OpenAI內部管理問題不斷，OpenAI若搶先上市而市場反應冷淡，屆時在市場已對AI股出現疑慮的情況下，Anthropic可能被迫縮減上市規模甚至推遲計畫，等待的代價對這家管理更完善的公司而言將格外沉重。