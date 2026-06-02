快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

搶先OpenAI一步 Anthropic祕密申請IPO 最快今秋上市

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
AI大廠Anthropic可能搶先對手OpenAI早一步IPO，與SpaceX成為今年搶占資本市場最受矚目的三家公司。（路透）
AI大廠Anthropic可能搶先對手OpenAI早一步IPO，與SpaceX成為今年搶占資本市場最受矚目的三家公司。（路透）

人工智慧(AI)公司Anthropic於1日祕密提交首次公開募股(IPO)申請，最快可能今秋掛牌上市，在華爾街掀起新一波科技上市熱潮。

祕密提交申請允許企業向美國證券管理委員會(SEC)提交IPO文件進行審查，無需向大眾公開其財務狀況和業務細節，直到流程進入後期階段。

Anthropic聲明表示，「這讓我們在證券管理委員會完成審查後，可以選擇公開上市，研議中的IPO將取決於市場狀況及其他因素」，「預計發行的股數和價格尚未確定」。

紐約時報報導，Anthropic聚焦為企業客戶打造軟體編碼與商業工具，定位有別於產品線廣泛的OpenAI和Google DeepMind；Anthropic去年推出的Claude Opus 4.5模型帶動企業付費使用者大幅成長，公司營收隨之飆升。

Anthropic提交IPO申請前夕，已完成650億元融資，估值達9650億元，超越3月估值約8520億元的OpenAI，成為全球估值最高的AI新創企業。

Anthropic此次申請上市，恰逢IPO市場強勁復甦。

FactSet數據顯示，AI晶片公司Cerebras上月上市首日股價大漲68%；數位設計平台Figma去年上市出現250%漲幅，締造近五年估值逾百億元公司中最亮眼的首日表現。

此外，馬斯克(Elon Musk)的SpaceX也計畫於今夏上市，目標估值高達1兆5000億元，有望成為史上規模最大IPO，引爆IPO市場新一波科技熱潮。

若Anthropic、OpenAI與SpaceX均在今年內掛牌，IPO募資加上Anthropic與OpenAI承諾的大規模慈善捐股，將對投資市場及非營利組織產生深遠影響，並有望使持有SpaceX約50%股份的馬斯克晉升為全球首位兆元富豪。

華爾街日報分析，在OpenAI與Anthropic的正面對決中，率先上市的一方將掌握顯著優勢。學術研究顯示，IPO往往呈現產業集群效應，具備更強競爭護城河的高品質公司傾向搶先上市，後來才上市的公司表現往往略為遜色。

2019年，共乘服務公司Lyft與Uber先後上市，但Lyft表現不如預期，直接拖累兩個月後掛牌的Uber估值與股價。

分析人士認為，奧特曼(Sam Altman)領導的OpenAI內部管理問題不斷，OpenAI若搶先上市而市場反應冷淡，屆時在市場已對AI股出現疑慮的情況下，Anthropic可能被迫縮減上市規模甚至推遲計畫，等待的代價對這家管理更完善的公司而言將格外沉重。

Anthropic執行長阿莫戴。（路透）
Anthropic執行長阿莫戴。（路透）

延伸閱讀

Anthropic甫完成募資估值近兆美元 祕密提交IPO申請

整理包／OpenAI、Anthropic搶上市 你該知道的五件事

WSJ：OpenAI未來幾天將提交IPO文件 目標9月上市

OpenAI退位 Anthropic估值飆9650億元登AI新創王座

相關新聞

搶先OpenAI一步 Anthropic祕密申請IPO 最快今秋上市

人工智慧(AI)公司Anthropic於1日祕密提交首次公開募股(IPO)申請，最快可能今秋掛牌上市，在華爾街掀起新一波科技上市熱潮。

現金、簽帳卡消費者 每年「補貼」高端信用卡用戶300億

哈佛商學院(Harvard Business School)今年研究發現，萬物齊漲之際，使用現金和簽帳卡(debit cards)支付消費的人每年「補貼」了高端信用卡用戶大約300億美元的積分和獎勵。換算起來，以現金買東西的消費者平均多付16%銷售稅(sales tax)。

佛州告OpenAI放任ChatGPT成幫凶：引導青少年自殺、協助槍案

佛羅里達州1日對OpenAI及其執行長奧特曼(Sam Altman)提起訴訟，指控該公司明知產品有嚴重風險，包括引導兒童思考自殺、協助嫌犯策畫犯罪，卻隱瞞真相並積極向大眾行銷ChatGPT。佛州稱這是全美首起州政府控告OpenAI的相關訴訟。

美光成為「千金股」後還能再追嗎？ 分析師點出輝達一招讓美光又添利多

美光（Micron）股價1日突破1,000美元大關，分析師表示，除了受益於有利的價格環境、競爭壓力低，還將獲得輝達（NVIDIA）切入PC的核心處理器（CPU）市場的帶動效應，產業趨勢可能在未來多年持續支撐有利的記憶體市場格局。

輝達晶片管制爆漏洞！「解放軍搖籃」1招瞄準H200算力 恐加速武器開發

彭博調查發現，支援中共解放軍與國防工業的至少7所中國大陸大學，包括遭美國商務部列入黑名單的北京航空航天大學與西北工業大學，自2025年6月至今持續尋求取得輝達H200晶片使用權。H200是目前美國允許銷售給中國、性能最強的AI晶片。

美調查：中國軍方與院校長期設法籌獲輝達晶片

輝達執行長黃仁勳曾表示，中國軍方並不依賴輝達的晶片。但一份對中國6年多來相關採購紀錄的分析顯示，中國軍方自2019年起便...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。