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難抵美伊戰火通膨 澳洲最低薪資7月起調漲4.75%

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲公平工作委員會今天宣布，全澳洲約280萬名領有最低薪資的勞工7月起將加薪4.75%，但部分分析師認為，此舉恐進一步加劇澳洲通膨壓力。

路透社報導，公平工作委員會（Fair WorkCommission）宣布，最低週薪7月1日起將調漲至1004.90澳幣（約新台幣2.1萬元），時薪調升至26.44澳幣，漲幅高於去年的3.5%及2024年的3.75%，但仍低於工會爭取的5%至6%目標。

公平工作委員會表示，澳洲儲備銀行（RBA）實施的緊縮貨幣政策，無疑將在未來1年內導致經濟放緩，並提到美伊戰爭影響原油供應，導致通膨持續升溫。

公平工作委員會指出，基於種種考量，若要給予員工「實質薪資成長」既不可行，也是不負責任的做法，但至少應確保勞工生活水準不會比去年差。

澳洲今年第一季消費者物價指數（CPI）通膨率為4.1%，預計在6月攀升至4.8%高峰，遠超出澳洲央行設定的2%至3%的目標區間。

花旗集團（Citi）分析師表示，以這項薪資決策搭配經濟體中現有的成本壓力來看，讓他們更堅信澳洲央行將於今年8月第4度升息，預計利率將調高至4.6%。

花旗表示：「我們已注意到下半年通膨存在上升風險，這種情況將持續至未來數月，調漲最低薪資只會進一步加重企業因中東衝突所承受的成本壓力。」

由於能源價格飆升，澳洲儲備銀行一改寬鬆政策，今年以來已3度升息，目前利率為4.35%。目前消費者需求已開始降溫，4月份家庭消費支出出現下滑，房價趨於平穩，而失業率則微幅走高。

澳洲 通膨 薪資

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