美光成為「千金股」後還能再追嗎？ 分析師點出輝達一招讓美光又添利多

美光（Micron）股價1日突破1,000美元大關，分析師表示，除了受益於有利的價格環境、競爭壓力低，還將獲得輝達（NVIDIA）切入PC的核心處理器（CPU）市場的帶動效應，產業趨勢可能在未來多年持續支撐有利的記憶體市場格局。

美光股價1日收盤大漲6.5%，報每股1,034.74美元。

輝達1日最新宣布推出為「代理式AI電腦」打造的超級晶片RTX Spark，結合了CPU、GPU與記憶體，是輝達進軍PC晶片的新布局，將在秋季搭載於戴爾、惠普、聯想以及微軟等公司的筆電與桌機開賣。Stifel分析師Brian Chin表示，這款晶片可支援更高的記憶體容量，而美光的記憶體很可能因此受惠。

晨星（Morningstar）分析師分析師克爾溫（William Kerwin）表示，美光股價突破1,000美元關卡，可能會進一步刺激投資人樂觀情緒。

此外，分析師們也持續上調美光目標價，顯示仍有上漲空間。

Raymond James分析師費爾班克斯（Melissa Fairbanks）1日將美光目標價從530美元上調至1,100美元，並指出她預期AI需求與記憶體供給受限將延續至2027至2028年，這將使美光維持高價位。

她在報告中表示，高頻寬記憶體（HBM）晶片隨著每一代繪圖處理器（GPU）變得愈加複雜，這進一步鞏固美光做為市場上少數HBM供應商之一的地位。

在上周，D.A. Davidson分析師Gil Luria將美光目標價從1,000美元上調至1,500美元，理由是美光、SK海力士及三星幾乎壟斷整個DRAM與HBM市場，就算記憶體產業要蓋新的晶圓廠，也可能需要兩到三年的時間才能完成。