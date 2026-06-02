輝達晶片管制爆漏洞！「解放軍搖籃」1招瞄準H200算力 恐加速武器開發

彭博調查發現，支援中共解放軍與國防工業的至少7所中國大陸大學，包括遭美國商務部列入黑名單的北京航空航天大學與西北工業大學，自2025年6月至今持續尋求取得輝達H200晶片使用權。H200是目前美國允許銷售給中國、性能最強的AI晶片。

彭博2日報導指出，除了透過第三方仲介購買，部分中國的大學並未直接購買H200，而是向海外資料中心租用算力服務，繞過出口管制取得H200使用。由於晶片本身未進入中國，僅透過網路遠端使用運算資源，因此在現行美國法規下通常不被視為出口。對一些美國國安官員來說，這是美方先進AI晶片管制的一大漏洞。

包括中國「國防七子」的北航與西北工業大學都尋求租用H200算力。「國防七子」是7所中國軍工大學，被視為解放軍「兵器人才的搖籃」。

彭博另發現，自2011年以來，超過25所與中國軍方及國防工業合作的大學與實驗室，已使用或尋求取得較舊型的輝達AI晶片。其中6所大學因參與飛彈、核技術等軍事相關研發，遭美國商務部列入黑名單。

部分受制裁機構已公開表示正在使用輝達舊款晶片，但目前仍不清楚是否有學校成功取得H200，或者取得後用途。彭博說明，未發現相關機構違反美國出口管制或大規模取得晶片的證據。

許多申請規模相對有限，例如一台配備8顆輝達GPU的伺服器，較接近學術研究規模。

不過，彭博經濟研究科技分析師鄧邁克（Michael Deng）指出，這類規模雖遠小於大型雲端業者訓練前沿AI模型所需數量，但已足以將中國領先的開源AI模型調整為軍事用途，例如自主武器開發或網路作戰；若使用H200，速度也會明顯快於中國國產晶片。

H200屬於輝達Hopper系列處理器，用於訓練與運行AI模型。在2024年底Blackwell系列問世前，H200一度是市場上性能最強的AI晶片，具備更高記憶體容量與頻寬。美國智庫外交關係協會（CFR）2025年報告估計，H200運算能力超過H20的6倍以上；H20原本是美國允許出口中國的最高階AI晶片。

川普政府1月初正式放行輝達對中出售H200，但北京因憂心後門及阻礙本土晶片發展，至今仍禁止本土AI企業採購。