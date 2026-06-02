美調查：中國軍方與院校長期設法籌獲輝達晶片

輝達執行長黃仁勳曾表示，中國軍方並不依賴輝達的晶片。但一份對中國6年多來相關採購紀錄的分析顯示，中國軍方自2019年起便一直尋求取得輝達的人工智慧（AI）晶片。

撰發分析報告的WireScreen是一個開源資訊平台，意在協助各方解讀中國的全球商業網絡。紐約時報指出，據WireScreen審查的中方紀錄顯示，即使美國政府已限制向包括中國在內的外國對手出售半導體，中國人民解放軍仍加大取得AI晶片力道。

紐時指出，相關紀錄記載一些案例，包括供應商同意依中國軍方的條件提供晶片，但紀錄並未顯示最終是否完成交付。不過執筆報告的WireScreen分析師柯斯蒂羅（John Costello）表示，這些資料堪稱美國技術被應用於中國軍隊裝備的直接鐵證。

WireScreen檢視3800份與高階晶片及運算有關的採購紀錄，發現中國軍方各單位提出超過500次採購需求，以產品名稱或技術規格等方式指名要輝達晶片，且幾乎中國軍方各軍種都曾提出需求，包括負責核爆模擬的單位、網路作戰部門及規劃兵棋推演機構等。

紐時指出，2019至2025年間的公開招標文件顯示，中國軍方持續尋求取得輝達晶片盼用於更先進的運算，無論是在遭美國政府納入管制前或之後。中方所欲品項包括輝達A100、A800、H100與H800。

彭博（Bloomberg News）也報導，它們檢視採購紀錄發現，至少有7所支持共軍和國防工業的中國大學校院，正尋求獲取輝達H200晶片。這款晶片是美國迄今允許銷往中國的最高規AI處理器。

報導指稱，在對H200晶片表達興趣的機構中，北京航空航天大學與西北工業大學都是中國所謂「國防七子」（致力於協助中國人民解放軍的菁英群體）的重點大學。由於這兩所院校在推進中國軍事方面的工作，先前已被美國商務部列入黑名單。

彭博檢視過的紀錄顯示，自稱具有「國防特色和航太優勢」的北京航空航天大學網路空間安全學院，正尋求租用輝達晶片。根據紀錄，西北工業大學網路空間安全學院也正尋求租用H200的存取權限。

根據可追溯至2011年的紀錄，彭博還確認超過25所與中國軍方和國防工業合作的中國大學和實驗室，這些機構若非已在使用、就是正試圖獲取舊世代的輝達晶片。

其中6所大學被列入美國商務部的黑名單，因為它們被認定與解放軍的合作威脅到美國的國家安全，包括開發飛彈與核技術。

彭博的審查並未發現任何違規行為的證據，例如違反美國出口管制，也沒有跡象表明這些大學正尋求獲取大量晶片。

迄今為止，中國當局已阻止中國的人工智慧（AI）公司購買H200，部分原因是擔心大量美國設計的AI晶片湧入，將阻礙政府長期以來發展本土晶片產業的目標。但這次的發現也凸顯美國國會議員的擔憂，即輝達的技術最終也可能讓中國軍方受惠，不過輝達已多次駁斥這種可能性。

輝達發言人表示，認為中國軍方會指望「幾十顆二手 GPU（GPU）」的想法「很蠢」。

輝達發言人說：「中國有足夠的國產晶片可用於所有的軍事應用，還有數百萬個備用。這就好比美國軍方使用中國技術是件荒謬的事一樣，要中國軍方依賴美國技術同屬無稽。」