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被記憶體暴漲害得快破產？GoPro認了經營能力存在風險 股價暴跌12%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
運動攝影機製造商GoPro警告存續經營能力面臨風險。圖為一位滑雪人士頭戴GoPro的相機。路透
運動攝影機製造商GoPro警告存續經營能力面臨風險。圖為一位滑雪人士頭戴GoPro的相機。路透

記憶體成本飆升，正把運動攝影機製造商GoPro推向存亡邊緣。該公司在最新文件中警告存續經營能力面臨風險，目前正在尋求融資，以避免債務違約。

總部位於加州的GoPro在周一（1日）公司公布第1季營收年減26%，並揭露稍早未能遵守貸款契約，已從貸方取得豁免。在另一份文件中，GoPro表示，「對公司持續經營能力存在重大疑慮」，並預期會提出更新的財務聲明。

消息拖累GoPro股價收盤暴跌12%，報每股1.1美元。

GoPro先前已說明部分經營困境，上月表明獲利預測已受到「重大影響」，原因包括記憶體價格暴漲80%至115%。

這場經營危機也是全球AI熱潮的副作用之一。AI帶動記憶體需求飆升並推高價格，導致手機、汽車與電子產品製造商普遍承受成本壓力，因供應商將更多產能轉向高利潤的AI伺服器晶片。

GoPro表示，4月時已從供應商得知記憶體供應將計畫性減少，這會進一步降低該公司的相機銷售預測。GoPro預期無法遵守多項貸款契約，也預期如果發生違約或交叉違約，而且在外流通債務到期時，將沒有足夠的流動性履行支付義務。

該公司先前已表示，已聘請顧問評估策略選項，包括出售或合併業務的可能性，同時也在探索國防與航太領域的新市場與產品類別。GoPro在4月時曾宣布計劃全球裁員約23%。

GoPro

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