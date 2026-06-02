黃仁勳本周將首度錄製韓綜 登上劉在錫「劉QUIZ」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周造訪南韓時，將首度錄製南韓綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，參加知名主持人劉在錫在TvN主持的街頭綜藝與訪談節目。

韓聯社報導，黃仁勳本周訪韓時，預料將和南韓財閥主管會面，預料將討論人工智慧（AI）與機器人。

電視頻道TvN營運商CJ ENM表示，黃仁勳將錄製劉在錫主持的「You Quiz」節目，兩人將討論黃仁勳的人生歷程、以及他對AI和未來社會的看法，節目預料將在本月稍後播出。

「劉QUIZ ON THE BLOCK」2日也在官方IG公告，「輝達執行長黃仁勳，全世界第一個脫口秀訪談，就在劉QUIZ！」