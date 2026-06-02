現金、簽帳卡消費者 每年「補貼」高端信用卡用戶300億

哈佛商學院(Harvard Business School)今年研究發現，萬物齊漲之際，使用現金和簽帳卡(debit cards)支付消費的人每年「補貼」了高端信用卡用戶大約300億美元的積分和獎勵。換算起來，以現金買東西的消費者平均多付16%銷售稅(sales tax)。

用高端信用卡買東西的消費者，由於獲得現金回饋、機票兌換點數、使用機場貴賓室等優惠，各種紅利讓上漲物價獲得抵消。相形之下，用現金、簽帳卡(debit cards)或沒有任何紅利信用卡買東西的消費者，則沒有獲得任何緩解，承受高物價衝擊卻沒有任何好處可拿。

NBC報導，研究報告作者、哈佛商學院教授艾根(Mark Egan)指出，從信用卡持卡人的角度來看，雖然高端信用卡支付價格較高，但可以拿回某種形式的紅利回饋，在某些情況下反而更划算。

艾根表示，如果用現金付帳，支付價格較貴，卻沒有任何獎勵，結果變得吃虧。

艾根說，民眾逐漸轉向使用年費更貴、獎勵更豪華的信用卡，這對消費者較為有利，可以從各種紅利當中得到好處，卻讓使用現金、簽帳卡買東西的其他民眾面臨成本走高。

研究指出，使用高端信用卡消費者獲得大約43%的信用卡紅利，但只須承擔刷卡費用較高而衍生物價變高的其中30%，對於沒有任何回饋獎勵的現金使用者來說，則要承擔刷卡費用衍生物價變貴的其中10%。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve)數據，美國中低收入族群較常使用現金。高收入族群較常使用提供豪華優惠的高端信用卡，因為這類信用卡年費較高，對於持卡人有信用評分(credit score)最低要求。

艾根研究發現，高端信用卡對商家收取較高的手續費，也是導致物價上漲的因素之一，高端信用卡平均刷卡手續費為2.1%，一般信用卡則為1.7%，簽帳卡手續費則低於1%。

推動立法以降低刷卡手續費的產業組織「美國零售聯盟」(National Retail Federation)估計，這些手續費每年會讓一般家庭多負擔超過1200元的額外商品價格。