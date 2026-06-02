快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

現金、簽帳卡消費者 每年「補貼」高端信用卡用戶300億

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
從信用卡持卡人的角度來看，雖然高端信用卡支付價格較高，但可以拿回某種形式的紅利回饋，在某些情況下反而更划算。(美聯社)
從信用卡持卡人的角度來看，雖然高端信用卡支付價格較高，但可以拿回某種形式的紅利回饋，在某些情況下反而更划算。(美聯社)

哈佛商學院(Harvard Business School)今年研究發現，萬物齊漲之際，使用現金和簽帳卡(debit cards)支付消費的人每年「補貼」了高端信用卡用戶大約300億美元的積分和獎勵。換算起來，以現金買東西的消費者平均多付16%銷售稅(sales tax)。

用高端信用卡買東西的消費者，由於獲得現金回饋、機票兌換點數、使用機場貴賓室等優惠，各種紅利讓上漲物價獲得抵消。相形之下，用現金、簽帳卡(debit cards)或沒有任何紅利信用卡買東西的消費者，則沒有獲得任何緩解，承受高物價衝擊卻沒有任何好處可拿。

NBC報導，研究報告作者、哈佛商學院教授艾根(Mark Egan)指出，從信用卡持卡人的角度來看，雖然高端信用卡支付價格較高，但可以拿回某種形式的紅利回饋，在某些情況下反而更划算。

艾根表示，如果用現金付帳，支付價格較貴，卻沒有任何獎勵，結果變得吃虧。

艾根說，民眾逐漸轉向使用年費更貴、獎勵更豪華的信用卡，這對消費者較為有利，可以從各種紅利當中得到好處，卻讓使用現金、簽帳卡買東西的其他民眾面臨成本走高。

研究指出，使用高端信用卡消費者獲得大約43%的信用卡紅利，但只須承擔刷卡費用較高而衍生物價變高的其中30%，對於沒有任何回饋獎勵的現金使用者來說，則要承擔刷卡費用衍生物價變貴的其中10%。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve)數據，美國中低收入族群較常使用現金。高收入族群較常使用提供豪華優惠的高端信用卡，因為這類信用卡年費較高，對於持卡人有信用評分(credit score)最低要求。

艾根研究發現，高端信用卡對商家收取較高的手續費，也是導致物價上漲的因素之一，高端信用卡平均刷卡手續費為2.1%，一般信用卡則為1.7%，簽帳卡手續費則低於1%。

推動立法以降低刷卡手續費的產業組織「美國零售聯盟」(National Retail Federation)估計，這些手續費每年會讓一般家庭多負擔超過1200元的額外商品價格。

延伸閱讀

旺季搭機出國還是能省錢 達人分享善用信用卡秘訣

30年期美債殖利率破5% 5類投資人應對策略

薪酬調查 CEO薪資中位數1770萬 一般員工要幹200年

24歲亞裔高薪Meta工程師為提早退休超狂省錢 家中空蕩蕩不買車

相關新聞

搶先OpenAI一步 Anthropic祕密申請IPO 最快今秋上市

人工智慧(AI)公司Anthropic於1日祕密提交首次公開募股(IPO)申請，最快可能今秋掛牌上市，在華爾街掀起新一波科技上市熱潮。

現金、簽帳卡消費者 每年「補貼」高端信用卡用戶300億

哈佛商學院(Harvard Business School)今年研究發現，萬物齊漲之際，使用現金和簽帳卡(debit cards)支付消費的人每年「補貼」了高端信用卡用戶大約300億美元的積分和獎勵。換算起來，以現金買東西的消費者平均多付16%銷售稅(sales tax)。

佛州告OpenAI放任ChatGPT成幫凶：引導青少年自殺、協助槍案

佛羅里達州1日對OpenAI及其執行長奧特曼(Sam Altman)提起訴訟，指控該公司明知產品有嚴重風險，包括引導兒童思考自殺、協助嫌犯策畫犯罪，卻隱瞞真相並積極向大眾行銷ChatGPT。佛州稱這是全美首起州政府控告OpenAI的相關訴訟。

美光成為「千金股」後還能再追嗎？ 分析師點出輝達一招讓美光又添利多

美光（Micron）股價1日突破1,000美元大關，分析師表示，除了受益於有利的價格環境、競爭壓力低，還將獲得輝達（NVIDIA）切入PC的核心處理器（CPU）市場的帶動效應，產業趨勢可能在未來多年持續支撐有利的記憶體市場格局。

輝達晶片管制爆漏洞！「解放軍搖籃」1招瞄準H200算力 恐加速武器開發

彭博調查發現，支援中共解放軍與國防工業的至少7所中國大陸大學，包括遭美國商務部列入黑名單的北京航空航天大學與西北工業大學，自2025年6月至今持續尋求取得輝達H200晶片使用權。H200是目前美國允許銷售給中國、性能最強的AI晶片。

美調查：中國軍方與院校長期設法籌獲輝達晶片

輝達執行長黃仁勳曾表示，中國軍方並不依賴輝達的晶片。但一份對中國6年多來相關採購紀錄的分析顯示，中國軍方自2019年起便...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。