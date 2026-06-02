美伊戰爭釀成本飆升！白宮宣布調降1類產品關稅 從25%減至15%

路透報導，白宮1日宣布，由於成本上升，將調整鋼鋁銅等部分金屬關稅措施，將一些農業設備的稅率從25%調降至15%，新規將從6月8日生效，並持續至2027年底。

彭博指出，白宮表示將調降聯合收割機等農業機具的關稅，以降低美國農民與製造商的成本。

另根據白宮事實清單，美國也擴大現有適用15%關稅的工業設備類別，納入推土機、堆高機等移動式工業設備，但僅限於來自享有此項待遇的貿易協議國家進口者。

同時，美方鼓勵外國企業使用更多美國鋼鐵與鋁材。若其資本設備按重量計至少有85%的鋼鐵或鋁材是在美國熔煉並澆鑄，或冶煉並鑄造，即可適用10%的關稅稅率。

全球鋁買家近來受到荷莫茲海峽關閉與波斯灣動盪衝擊；該地區占全球供應近10%。自伊朗戰爭爆發以來，柴油價格也已上漲。

川普的總統公告寫道：「除其他事項外，部長已告知我，近期情勢已經影響並正在影響使用農業設備、工業設備與機械，以及其他相關產品的國內產業。」