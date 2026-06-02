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只差一步追上台股？韓股市值超越印度 成全球第六大股市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市已超越印度，成為全球市值第六大的股票市場。韓國交易所5月下旬慶祝Kospi指數突破8,000點關卡。歐新社
南韓股市已超越印度，成為全球市值第六大的股票市場。韓國交易所5月下旬慶祝Kospi指數突破8,000點關卡。歐新社

南韓股市已超越印度，成為全球市值第六大的股票市場，主要是全球AI建設熱潮帶動晶片龍頭股持續飆升，推升整體市值。

根據彭博彙整數據，截至6月1日，南韓上市公司今年來總市值大增86%，達到5.04兆美元；相較下，印度股市總市值則下滑至4.8兆美元。

同時，台股市值為5.15兆美元，排名全球第五大股市，距離第四名港股有段差距，但南韓股市若要追上台股，只有一步之遙。港股目前市值為7.24兆美元。

三星電子與SK海力士近期躋身「市值1兆美元俱樂部」，是推升南韓股市的重要引擎。兩家公司憑藉在AI記憶體晶片市場的主導地位，帶動南韓國Kospi指數今年迄今累計漲幅超過100%。今年南韓股市市值排名也一舉超越加拿大、德國、英國及法國。

Asset Value Investors資深投資分析師麥蓋瑞表示：「對於一個不久前還將『Kospi 5,000點』視為遠大目標的市場而言，如今超越印度，是一項非凡的里程碑。今年的漲勢主要由記憶體產業景氣循環所帶動，三星電子與SK海力士貢獻了大部分漲幅。真正的考驗在於，南韓能否透過實質的企業治理改革，維持市場給予重新評估估值的動能。」

另一方面，印度股市則受到盧比走弱、外資創紀錄撤出，以及缺乏直接受惠於AI基礎設施建設企業等因素拖累。

不過，雖然南韓已在股市市值方面超越印度，但根據國際貨幣基金（IMF）估計，印度經濟規模仍以4.15兆美元遠勝南韓的1.93兆美元，且仍是全球成長最快的主要經濟體之一。

SK海力士 南韓

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