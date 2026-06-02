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紐時發行人痛斥AI竊取智財 新聞業面臨生存威脅

中央社／ 馬賽1日綜合外電報導
紐約時報發行人沙茲柏格。美聯社
紐約時報發行人沙茲柏格。美聯社

紐約時報發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger）今天在法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會，痛斥人工智慧（AI）公司「大膽竊取智慧財產」，新聞業未來飽受威脅。

法新社報導，根據薩茲柏格發表的演講稿，「AI公司之所以能劫持公共論述空間，是其AI產品以前所未見的規模，大膽竊取智慧財產的原罪所造就。」

「科技巨擘在未獲許可、未予補償的情況下，掠奪性地挖掘新聞網站內容。」新聞業「面對AI革命領導公司的侵害，反應過於沉默、過於被動、過於分散。」

薩茲柏格在匯集各大新聞媒體高層的年會現場發表這篇聲討AI公司的演說，贏得全場熱烈掌聲。紐約時報現正以侵害著作權為由，控告ChatGPT開發商OpenAI與微軟（Microsoft）。

薩茲柏格表示，這些AI公司過度掌控我們的數據資料與關注焦點，在進一步強化這種控制的同時，卻未能承擔此權力所伴隨的核心責任－也就是確保公眾獲取值得信賴的新聞與資訊。

薩茲柏格對此感到憂心，「未來願意耗費大量資源，從事難度極高的原創新聞工作者，很快就會愈來愈少」。

第77屆世界新聞出版協會（WAN-IFRA）世界新聞媒體年會係由法國達飛航運集團（CMA CGM）旗下媒體事業部門達飛媒體（CMA Media）合辦，將以AI為議題主軸持續進行至3日。

紐約時報 世界新聞媒體年會

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