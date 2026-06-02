Alphabet為AI籌資 巴菲特公司加碼入股100億美元

Google母公司Alphabet今天表示，打算以賣股票方式來籌募800億美元資金，包括來自波克夏海瑟威（BerkshireHathaway）的入股，以為AI基礎建設擴張計畫而籌資。

Alphabet引進股神巴菲特（Warren Buffett）旗下控股公司波克夏，成為公司的重大股東，為其長期AI策略作強力背書。

在4月，Alphabet將全年資本支出預估上調50億美元，至1800億至1900億美元之間，這項擴大投資是為搶占AI運算的市場，包括商用AI工具與專屬晶片。

這次Alphabet是以私募方式，向波克夏出售價值100億美元的股票，包括以每股351.81美元出售50億美元的A類普通股，以及以每股348.20美元出售50億美元的C類資本股，此兩種股票議價均低於今天的收盤價。

投資與資產管理公司Check Capital Management總裁兼首席投資長傑克（Steven Check）表示：「企業都渴望擁有像波克夏這樣的股東，所有公司都很樂意見到波克夏入股。」

波克夏在去年第3季以來已逐步投資Alphabet，建立持股基礎，此次是再度加碼。

上月波克夏表示，已對Alphabet的持股提高逾3倍，達166億美元，這是波克夏入股企業普通股的最大筆投資之一。