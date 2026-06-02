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慧與財報報喜、AI伺服器訂單三位數成長 盤後股價飆30%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
受惠AI伺服器與網路設備需求強勁成長，慧與上修財測並看旺至2027年，激勵股價盤後大漲約30%。路透
受惠AI伺服器與網路設備需求強勁成長，慧與上修財測並看旺至2027年，激勵股價盤後大漲約30%。路透

人工智慧（AI）基礎建設投資熱潮持續推升伺服器與網路設備需求，慧與科技（HPE）繳出遠優於市場預期的財報與財測，並預告強勁的成長動能可望延續至明年。消息激勵股價周一盤後一度大漲逾30%，延續近一個月來逾60%的漲勢。

慧與周一公布，截至4月的會計年度第2季營收年增40%至107億美元，遠超市場預期的約98億美元。經調整後每股純益為79美分，同樣優於市場共識的53美分。

執行長Antonio Neri表示，客戶持續投資現代化基礎設施並擴大AI部署，帶動網絡與伺服器產品需求強勁成長。他指出，這波成長不僅來自AI訓練所需的高階設備，也來自部署AI模型所需的大量傳統伺服器。

慧與同時上修全年展望，預估截至10月的2026年度營收將成長約31%，明顯高於先前預測的17%至22%，也優於分析師平均預估的19%。慧與更罕見提前公布2027財年展望，預估營收將再成長約10%，高於市場預期的5.3%。

從業務表現來看，網路事業是成長最快的部門。第2季網路部門營收暴增148%至27億美元，其中資料中心網路營收大增233%至3.2億美元；園區與分支機構網路營收則成長50%，達13億美元。

雲端與AI相關業務營收成長23%至77億美元，其中伺服器營收年增33%至55億美元，是帶動整體成長的主要動力。Neri透露，用於部署AI模型的傳統伺服器訂單本季出現三位數成長，顯示AI熱潮正擴散至更廣泛的企業基礎設施市場。

展望本季，慧與預估營收將介於115億至121億美元，高於市場預期的109億美元；調整後每股純益預估為88至93美分，也優於市場預估的58美分。

市場原本就對慧與抱持高度期待，原因之一是競爭對手戴爾（Dell ）上周公布優於預期的財報，同樣受惠於AI與傳統伺服器需求同步成長。兩大伺服器廠接連繳出亮眼成績，讓投資人對AI基礎建設投資熱潮能否持續延燒抱持更大信心。

伺服器

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