油價飆漲5%後多空拉鋸 川普說一周內達協議 伊朗卻揚言封鎖「雙海峽」

國際油價今天（2日）開盤後多空拉鋸，周一大漲約4%至5%，創下約一個月來最大漲幅，市場對美國與伊朗和平談判進展的不確定性升高，增加波斯灣能源供應可能更長時間受阻的風險；金價在周一下跌逾1%後，今天開盤後同樣持穩。

美國西德州中級原油（WTI）7月期貨價格今天開盤後多空拉鋸，報每桶92.30美元左右，前一交易日大漲逾5%。

布蘭特原油8月期貨報每桶95美元，周一收盤上漲4.2%，收每桶94.98美元。

現貨黃金價格維持在平盤，報每英兩4,486美元，周一則下跌1.2%。

周一油價大漲，主因有報導指出，德黑蘭為抗議以色列對黎巴嫩的攻擊，已暫停與華盛頓的談判。不過，美國總統川普表示談判仍在持續進行後，油價漲幅有所收斂。

根據川普與ABC新聞的電話訪談內容，他表示，美國與伊朗可能在未來一周內達成一份有關重新開放荷莫茲海峽的瞭解備忘錄（MOU）。他指出，在達成協議前，美方「還需要解決幾個問題」。

目前停火協議是否會延長，以及荷莫茲海峽未來能源運輸能否維持順暢，持續影響油價走勢。市場先前因預期雙方可能達成協議而看好前景，導致油價上個月走跌。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導指出，伊朗及其盟友已「下定決心將全面封鎖荷莫茲海峽，並啟動包括紅海入口處曼德海峽在內的其他戰線」。曼德海峽是石油出口的重要替代航道。

加拿大帝國商業銀行私人財富管理集團資深能源交易員巴賓（Rebecca Babin）表示：「如果進一步跡象顯示各方已不再積極進行談判，市場原本依賴、並據以預期最佳情境的安全保障將隨之消失。」

增添市場混亂的是，川普與以色列總理內唐亞胡對於雙方討論黎巴嫩衝突的通話內容提出了不同說法。黎巴嫩總統府在社群媒體發文表示，由美國斡旋、促成以色列與黎巴嫩真主黨之間的停火協議，應從貝魯特地區擴大至整個黎巴嫩領土，且相關談判將於周二與周三繼續進行。