Anthropic準備IPO 全球等待史上最大上市潮

人工智慧新創公司Anthropic今天宣布提交IPO，預計今年秋天上市，眾所期待SpaceX的IPO將在本月12日登場，相關業者在市場已出現股價連動。此外，媒體報導OpenAI也將盡速跟進IPO，希望拔得頭籌。今年夏天開始，全球將進入由AI創造的史上最大新創業者上市熱潮。

擁有全球最先進AI平台Claude家族的Anthropic，1日超前競爭對手OpenAI提交上市發行（IPO）申請，震撼華爾街與全球金融界。

Anthropic未公布可能股價與新股數，但市場預估市值已近兆美元，上市後交易價難以預估，也可能分拆股數走低價路線。但可預料Anthropic員工將身價非凡，許久未見上市熱潮的華爾街投銀也將迎接罕見的獲利機會。

以航太飛行器、低軌衛星與衛星網路為主要服務項目的Space X，12日將在納斯達克交易所掛牌，市場估計規模在1.5兆至2兆美元間，上市即可擠入全球10大企業。

Space X拔得頭籌上市，華爾街日報（Wall StreetJournal）形容可能在投資與新創企業史上，帶動史無前例的資金海嘯，創造「億兆富翁」。

特斯拉（Tesla）執行長暨Space X創辦人馬斯克（Elon Musk）號稱全球最富有的人，身價超過8000億美元，他約持有Space X過半股權，上市後身家難以估計。

Anthropic競爭對手OpenAI也計劃9月上市。華爾街日報早前報導，投資銀行高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）已草擬招股說明書，並準備盡速向監管部門提出文件，市值初估高達8520億美元。

Anthropic在2021年由共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）於舊金山創立。曾在OpenAI工作的阿莫戴與幾名同事離開後挑戰前公司，除了持續發展「通用人工智慧」（AGI），未放棄AI結合程式軟體，發展專業用途的企業版人工智慧工具，去年底推出的Claude Opus 4.5版本，讓程式寫手與企業白領憂心失業潮已屆臨，Anthropic身價暴漲。

Space X將在12日掀起第一波上市熱潮，Anthropic與Space X有合作關係，可能在提出申請2個月期間內公布上市日期、定價與招股數等細節，預料秋天掛牌。眾所矚目的OpenAI仍在快馬加鞭，也希望成為首個上市的大型AI業者。