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日本食品消費稅擬2027年4月起調降 1%方案可能性高

中央社／ 東京2日專電
日本目前食品、非酒精飲料等為8%消費稅。 新華社
日本目前食品、非酒精飲料等為8%消費稅。 新華社

日本政府與執政聯盟1日啟動協調，擬針對食品飲料實施為期2年的消費稅減稅措施，盼2027年4月上路。考量修改收銀系統所需時間，目前以降至1%最具可能性；如果系統能提前完成更新，也不排除直接降為0%。

每日新聞報導，政府高層人士透露，執政聯盟希望能夠在2027年4月的統一地方選舉之前落實減稅，作為政績向選民宣傳。

如果採1%稅率方案，政府與執政聯盟打算在今年秋天預定召開的臨時國會通過相關法案；若確認能從2027年4月起實施0%稅率，也不排除延長本屆國會會期（至7月17日）以完成法案審議。

討論消費稅減稅議題的跨黨派組織「社會保障國民會議」今年4月曾就消費稅率調整後的收銀系統更新問題，向業界聽取意見。業者反映，若稅率調降至0%，系統改修約需1年；但若改為1%等非零稅率，則有可能縮短至約半年。

日本目前食品、非酒精飲料等為8%消費稅。日本首相高市早苗曾在眾議院選舉前表示，將食品消費稅降為0%是她的「夙願」，競選承諾也是「食品消費稅限期2年歸零」，因此若最終未採0%，恐遭批評違背政見。不過，政府內部也擔憂，如果堅持零稅率，導致實施延宕，恐加深民眾不滿。

近期民調中，在消費稅議題上，最多受訪者認為「只要能盡快實現，即使只降1%也可以」（占42.5%）；認為「即使耗費時間也應降至0%」者占26.3%；另有29.7%主張不應減稅。

有政府相關人士表示，「如果能盡快上路，1%也未嘗不可」。執政黨內部也提出另一構想，考慮將相當於1%稅收、每年約6000億日圓以補助金等方式回饋給民眾，如此一來能宣傳為「實質零稅率」。

關於收銀系統改修問題，經濟產業省正在進一步確認，若採0%以外的稅率，是否能讓包括地方小型超市在內的全國業者縮短改修時間，預計本週向國民會議提交結果。國民會議將於本月公布期中報告，高市將根據報告作出最終判斷。

消費稅 日本

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