川普稱持續與伊朗談判 美股4大指數收盤創新高

美國商務部5月31日採取行動，出手防堵一個存在近一年的漏洞，該漏洞可能已使企業能夠向位於中國大陸境外的中國實體出口全球最先進的AI晶片，例如輝達最先進的Rubin與Blackwell處理器，以及超微的MI350X晶片。

2026-06-02 02:30