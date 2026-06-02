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川普稱持續與伊朗談判 美股4大指數收盤創新高

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早聲稱，美方與伊朗的和談正以迅速步伐持續進行，加上人工智慧（AI）熱潮重新點燃，華爾街股市4大指數今天收盤都創下歷史新高紀錄。

道瓊工業指數小漲46.42點或0.09%，收51078.88點。

標準普爾500指數小升19.90點或0.26%，收7599.96點。

那斯達克指數上揚114.19點或0.42%，收27086.81點。

費城半導體指數揚升136.27點或1.06%，收12965.65點。

伊朗 川普 華爾街

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