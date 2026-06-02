Anthropic甫完成募資估值近兆美元 祕密提交IPO申請

Anthropic今天宣布已祕密提交首次公開發行（IPO）申請。這家OpenAI勁敵日前才表示，新一輪融資募得650億美元，募資後估值接近兆美元。

法新社報導，所謂的祕密提交申請允許企業向美國證券管理委員會（SEC）提交IPO文件進行審查，無需向大眾公開其財務狀況和業務細節，直到流程進入較後期的階段。

Anthropic在聲明中表示：「這讓我們在證券交易委員會完成審查後，可以選擇進行公開上市。擬議中的首次公開發行將取決於市場狀況及其他因素。」

Anthropic還說：「預計發行的股數和價格尚未確定。」

Anthropic日前才宣布在新一輪融資中募集650億美元，募資後公司估值達9650億美元，逼近1兆美元大關。

OpenAI今年3月估值為8520億美元，也正計劃公開上市，預計很快就會遞交申請。