聽新聞
0:00 / 0:00
Anthropic甫完成募資估值近兆美元 祕密提交IPO申請
Anthropic今天宣布已祕密提交首次公開發行（IPO）申請。這家OpenAI勁敵日前才表示，新一輪融資募得650億美元，募資後估值接近兆美元。
法新社報導，所謂的祕密提交申請允許企業向美國證券管理委員會（SEC）提交IPO文件進行審查，無需向大眾公開其財務狀況和業務細節，直到流程進入較後期的階段。
Anthropic在聲明中表示：「這讓我們在證券交易委員會完成審查後，可以選擇進行公開上市。擬議中的首次公開發行將取決於市場狀況及其他因素。」
Anthropic還說：「預計發行的股數和價格尚未確定。」
Anthropic日前才宣布在新一輪融資中募集650億美元，募資後公司估值達9650億美元，逼近1兆美元大關。
OpenAI今年3月估值為8520億美元，也正計劃公開上市，預計很快就會遞交申請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。