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鮑爾卸任主席後首度發聲：Fed 處於「壓力測試」煎熬

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed前主席鮑爾（中）表示，Fed處於一場「壓力測試」的煎熬之中。（法新社）
Fed前主席鮑爾（中）表示，Fed處於一場「壓力測試」的煎熬之中。（法新社）

聯準會Fed）前主席鮑爾卸任後首度發聲，他說Fed處於一場「壓力測試」的煎熬之中，正威脅全球最大經濟體的實力和穩定。他直言，川普政府試圖撤換央行官員的做法已破壞法治。

鮑爾上周結束八年的主席任期，回歸理事職位。他5月31日在獲頒今年度「甘迺迪勇氣獎」的場合上說，Fed和「許多其他（美國）機構一樣……正在經歷一場壓力測試」。

先前的甘迺迪勇氣獎獲獎者包括了前總統歐巴馬和老布希、烏克蘭總統澤倫斯基和前美國副總統潘斯（Mike Pence）。

鮑爾說：「如果任一屆政府找到辦法，能因政策分歧而撤換Fed官員，那麼未來的政府也會如法炮製。」「社會大眾將不再信任Fed能基於全體美國人最大利益做出決策。如此一來，Fed 的公信力將蕩然無存，而這份公信力正是Fed維持經濟強勁與穩定的基石。」

鮑爾在演說稿中未點名川普，川普曾因鮑爾拒絕大幅降息，罵他「笨蛋」、「低能」。Fed總部 25 億美元翻新工程，成了川普追究鮑爾的把柄，司法部目前將工程出現的 7 億美元成本超支調查責任，移交給Fed的督察長。

川普也試圖開除Fed理事庫克（Lisa Cook），藉口她涉嫌房貸詐欺。庫克否認上述指控，美國最高法院也裁定，在庫克和美國總統之間的訴訟案審理期間，她保有留任Fed的權利。

Fed 鮑爾 聯準會

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