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南韓5月出口激增五成 衝上877億美元 締造連12紅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

南韓5月出口成長超乎預期，年增幅達逾40年來最高，因全球人工智慧（AI）投資熱潮帶動晶片出口創紀錄新高，激勵對該國貿易取向經濟和傲視全球股市漲勢的樂觀情緒。

南韓1日公布初步貿易數據顯示，5月出口年增53.2%至877.5億美元，創下紀錄新高，增幅也超越市場預期的48.4%，達到1984年1月來最高，並為連續第12個月增長；進口則年增20.8%至608億美元，貿易盈餘為269.5億美元。

這將使今年前五個月的貿易盈餘合計達到1,019億美元，超越2017年的最高年度紀錄952億美元。

半導體業是帶動出口成長的主要動力，在全球科技大廠持續投資AI基建的背景下，晶片業正值超級周期。

南韓5月晶片出口年增169.4%至歷來單月最高的372億美元，為連續第三個月單月出口額超越300億美元。半導體產品占南韓整體出口的逾42%。DRAM和NAND快閃記憶體出口分別年增369.8%和206.8%，達到186億美元和17億美元。

電腦相關產品出口也躍增290.7%至41.8億美元，主因是受全球AI伺服器固態硬碟需求帶動；石油產品出口額年增46.6%至52.5億美元，但出口量卻下滑了23.8%，仍大幅增長的原因是美伊戰爭帶動油價上漲。

若按目的地劃分，南韓5月對美國和對中國大陸出口分別年增59.1%和80.9%，達到159.7億美元和189億美元，反映出AI熱潮相關需求旺盛。

對東南亞國協出口則攀增58.4%，半導體、燃料和顯示器等主要出口品全面增長。

這份最新數據顯示出南韓經濟持續強勁。在半導體出口和企業投資增長帶動下，南韓第1季國內生產毛額（GDP）季增1.7%，增幅達到2020年來最快。

這也將為南韓央行的鷹派立場帶來支持，央行的最新指引傾向青睞提高借貸成本，傳達出這種立場。央行總裁申鉉松表示，上次央行會議原本有可能決議升息，因為油價上漲、韓元貶值和有韌性的經濟成長，導致了通膨壓力加劇。

彭博經濟學家表示，「南韓5月出口增長凸顯出外需韌性，儘管受到伊朗戰爭帶來的不確定性影響。該數據也點出南韓第2季成長的上行風險，將提高南韓央行7月開始升息的可能性」。

南韓

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